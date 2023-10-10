Arabuluculuk Sistemi Nasıl İşliyor?

Hükümetin ekonomik kriz ikliminde fahiş kiralara bir türlü çözüm bulamaması, ev sahibi ve kiracıyı karşı karşıya getirdi, dava dosyaları mahkemelerde birikti. Adli yükün azaltılması için çözüm arabuluculuk sitemi denildi ve sistem devreye sokuldu.

Arabuluculuk Sistemi Nasıl İşliyor?
Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Derinleşen ekonomik kriz, artan kiralar, geçinmeye çalışan kiracı ve ev sahipleri... Kiralık konutta artan sorunların ardından 1 Eylül tarihinde arabuluculuk sistemi getirilmişti. Getirilen yeni sistemde esas amaç, muhatapların mahkemeye gitmeden anlaşmazlıklarını çözmesi yönünde... Arabulucu Avukat Erkin Etike, arabulucunun hangi konularda anlaşma sağladığını ayrıntılarıyla açıkladı. Etike, arabuluculuğun olumlu sonuçları olmasıyla birlikte her konuyu çözemediğinin de altını çizdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Arabuluculuk # fahiş kira
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