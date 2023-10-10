Arabuluculuk Sistemi Nasıl İşliyor?

Derinleşen ekonomik kriz, artan kiralar, geçinmeye çalışan kiracı ve ev sahipleri... Kiralık konutta artan sorunların ardından 1 Eylül tarihinde arabuluculuk sistemi getirilmişti. Getirilen yeni sistemde esas amaç, muhatapların mahkemeye gitmeden anlaşmazlıklarını çözmesi yönünde... Arabulucu Avukat Erkin Etike, arabulucunun hangi konularda anlaşma sağladığını ayrıntılarıyla açıkladı. Etike, arabuluculuğun olumlu sonuçları olmasıyla birlikte her konuyu çözemediğinin de altını çizdi.