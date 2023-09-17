Arabulucuya 14 bin 385 başvuru yapıldı! Yeni uygulama ile ilgili veriler açıklandı

Ev sahibi ve kiracı arasındaki sorunu çözmek için arabulucuya yöneliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,1 Eylül'de başlayan zorunlu arabuluculuk uygulamasına 15 günde 14 bin 385 başvurunun yapıldığını açıkladı.

İŞTE YENİ UYGULAMA İLE İLGİLİ İLK VERİLER

Kira anlaşmazlıkları, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı hukuk uyuşmazlıklarının giderilmesi için taraflar mahkemelerin değil arabulucunun yolunu tutuyor.

Kira uyuşmazlıklarından kaynaklı 12 bin 1, Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlığı için bin 241, kat mülkiyeti uyuşmazlıklarından 893, komşuluk hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklı 114, tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 68 başvuru yapıldı.

1 Eylül’den itibaren başlattığımız başta kira hukukundan doğan uyuşmazlıklar olmak üzere komşuluk hukuku, ortaklığın giderilmesi, tarımsal üretim sözleşmeleri ve kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk sistemi sayesinde taraflar yıllarca süren davalardan… pic.twitter.com/2rG8WwrKpS — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 16, 2023

Yargının yükünün hafifletilmesi amaçlanan zorunlu arabulucu uygulamasıyla en geç 4 hafta içinde uzlaşma sağlanılamaması durumunda taraflar yargı yolunu tutabilecek.

Anlaşma sağlanamadığında 2 saatlik arabuluculuk ücretinin devlet tarafından karşılanacak, mahkemenin yolunu tutacak olan taraflardan davayı kaybeden taraf ise arabuluculuk ücretini ödemekle yükümlü olacak.