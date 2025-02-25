Aranan firari yakalandı: 67 yıl 8 ay hapis cezası vardı

Niğde'nin Bor ilçesinde, 45 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 67 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aranan firari yakalandı: 67 yıl 8 ay hapis cezası vardı
Yayınlanma:

Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bu çalışma neticesinde, 45 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 67 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.T. (38), Bor ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Festival yolunda can pazarı: Filler dehşet saçtı!Festival yolunda can pazarı: Filler dehşet saçtı!Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

Niğde
Günün Manşetleri
Ramazan öncesi fahiş fiyat denetimi
Özgür Özel'den grup toplantısında açıklamalar
Rusya ve İran’dan kritik görüşme
MİT’ten kritik operasyon!
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına darbe
6 ilde dev operasyon!
Trump, Dedeağaç’taki Amerikan Üssünü kapatabilir
"Yenidoğan çetesi" davasında ara karar
Vatan Partisi’nden "iklim kanunu" teklifine tepki
DEM Parti’den Öcalan için yeni hamle!
Çok Okunanlar
Gram altında dalgalanma Gram altında dalgalanma
Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıta zam mı geldi?
Konut kredisi faizleri düştü! Konut kredisi faizleri düştü!
İzmir’de kan donduran cinayet: Oğul, babasını vurdu İzmir’de kan donduran cinayet: Oğul, babasını vurdu
İmamoğlu'nun "Sahte diploma" soruşturmasında YÖK raporu açıklandı İmamoğlu'nun "Sahte diploma" soruşturmasında YÖK raporu açıklandı