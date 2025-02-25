Aranan firari yakalandı: 67 yıl 8 ay hapis cezası vardı

Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bu çalışma neticesinde, 45 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 67 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.T. (38), Bor ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.