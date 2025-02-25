Aranan firari yakalandı: 67 yıl 8 ay hapis cezası vardı
Niğde'nin Bor ilçesinde, 45 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 67 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.
Yayınlanma:
Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.
Bu çalışma neticesinde, 45 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 67 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.T. (38), Bor ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı