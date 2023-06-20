Asgari ücret belli oldu! Yeni asgari ücret ne kadar?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol kameralar karşısına geçip açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yapılan zam oranını ve yeni asgari ücret miktarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Vedat Işıkhan, kararın işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla alındığını belirtti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı. Asgari ücrete böylece yüzde 34 zam yapılmış oldu.

400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği, önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulanmaya devam edecek.