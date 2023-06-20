Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücret açıklaması! Sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme çalışmalarını tamamladı.

ASGARİ ÜCRET MİKTARI AÇIKLANDI!

3. toplantı sonrası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol kameralar karşısına geçti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret miktarını açıkladı. Buna göre asgari ücret brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Yeni asgari ücretin belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.