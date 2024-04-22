Aşırı sıcaklıklar geliyor! Meteoroloji'den kritik açıklama geldi

Meteoroloji, hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, sıcaklıkların, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması beklendiği ifade edildi.

Aşırı sıcaklıklar geliyor! Meteoroloji'den kritik açıklama geldi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili son raporunu yayımladı.

Meteoroloji'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesinin beklendiği ifade edildi. Buna göre, hava sıcaklıklarının hafta boyunca Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Buna göre bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

• Ankara: 30-32
• İstanbul: 24-26
• İzmir: 27-29
• Kayseri: 31-33
• Antalya: 27-29
• Adana: 37-38
• Bolu: 31-33
• Samsun: 28-30
• Trabzon: 29-31
• Erzurum: 25-27
• Diyarbakır: 30-32
• Şanlıurfa: 35-37
• Malatya: 31-33
• Kahramanmaraş: 33-35
• Hatay: 34-36
• Osmaniye: 35-37

Sıcaklıklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# meteoroloji # aşırı sıcaklık # Hava durumu
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