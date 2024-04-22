Van'da operasyon! Çok sayıda silah ve el bombası ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 14-21 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda 3 Ak-47 piyade tüfeği, 3 el bombası, 20 şarjör, 1141 fişek ve Ak-47 piyade tüfeğine ait malzemeler ele geçirildi.

Öte yandan, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında da gözaltına 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.