Van'da operasyon! Çok sayıda silah ve el bombası ele geçirildi
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda, silah, el bombası ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 14-21 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda 3 Ak-47 piyade tüfeği, 3 el bombası, 20 şarjör, 1141 fişek ve Ak-47 piyade tüfeğine ait malzemeler ele geçirildi.
Öte yandan, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında da gözaltına 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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