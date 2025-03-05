Askeri yasak bölgede operasyon! PKK şüphelisi gözaltına alındı

Edirne’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.L., tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Askeri yasak bölgede operasyon! PKK şüphelisi gözaltına alındı
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Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede 2 gün önce düzenledikleri operasyonda, M.L.’yi sınırı geçmeye çalışırken yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, M.L.’nin "terör örgütü PKK’ya üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.L., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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