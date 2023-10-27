Askerlik Yerleri Açıklandı! Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kasım, aralık ve ocak ayları askerlik yerleri ve celp tarihi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada sınıflandırma sonuçlarının duyurulduğu ifade edildi.

Askerlik Yerleri Açıklandı! Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) askerlik yapacakları ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından da yapılan paylaşımda, kasım, aralık ve ocak aylarında askere gideceklerin yerleri ve celp tarihlerinin belli olduğu duyuruldu.

Söz konusu dönemlerde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erler sınıflandırma sonuçlarını, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilecek.

MSB'nin konuyla ilgili paylaşımında, "Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Askerlik Yerleri Açıklandı Mı? İşte Sorgu EkranıAskerlik Yerleri Açıklandı Mı? İşte Sorgu EkranıGündem
# askerlik açıklaması # Milli Savunma Bakanlığı # askerlik yerleri
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