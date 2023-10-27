Askerlik Yerleri Açıklandı! Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) askerlik yapacakları ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından da yapılan paylaşımda, kasım, aralık ve ocak aylarında askere gideceklerin yerleri ve celp tarihlerinin belli olduğu duyuruldu.

Söz konusu dönemlerde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erler sınıflandırma sonuçlarını, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilecek.

Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/nW0Hgp5uVt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2023

MSB'nin konuyla ilgili paylaşımında, "Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.