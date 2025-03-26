ASO Başkanı Ardıç: "Yatırımlar durma noktasına geldi, sanayici nefes alamıyor"

Sanayi sektörü, istihdamın ve üretimin merkezi konumunda olmasına rağmen, kredi maliyetlerindeki artış nedeniyle ciddi bir finansman sıkıntısı yaşıyor. ASO Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Sanayi Odası’nın Mart ayı Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, sanayicilerin yüksek faiz politikasından dolayı büyük baskı altında olduğunu ifade etti.

"Faiz İndirimleri Reel Sektöre Yansımıyor"

Ardıç, Merkez Bankası’nın son üç ayda politika faizini 750 baz puan indirmesine rağmen, bu indirimin ticari kredi faizlerine yansımadığını vurguladı. Finansmana erişimdeki sorunların devam etmesi halinde reel sektörün ciddi bir krizle karşı karşıya kalabileceğini belirterek, "Dereye su gelene kadar kurbağanın gözü patlayacaktır" sözleriyle sürecin sanayiciler için giderek zorlaştığını dile getirdi.

"Yatırım Oksijendir, Ancak Sanayici Nefes Alamıyor"

Sanayiciler için yatırımın hayati önem taşıdığını belirten Ardıç, "Yatırımların gayrisafi milli hasıla içindeki payı azalıyor. Yatırım biz sanayicilerin oksijenidir. Ancak şu an yatırım yapmak giderek zorlaşıyor" dedi.

Ardıç, sürdürülebilir büyüme için yatırım ortamının iyileştirilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, "Sanayicinin büyümesini devam ettirebilmesi için uzun vadeli ve düşük maliyetli finansmana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.