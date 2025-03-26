"Fidan ve Rubio görüşmesinde savunma sanayisinde yeni adımlar

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede taraflar savunma sanayisindeki iş birliğini güçlendirmek amacıyla önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) yaptırımları konusunda Türk ve Amerikalı yetkililerin teknik görüşmeler yapacağı belirtildi.

Görüşmeden önce bazı Amerikan basın organları, Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesi karşılığında S-400 hava savunma sisteminin sökülerek ABD kontrolündeki bir üsse kaldırılmasını gündeme getirmişti. Ancak uzmanlar, F-35 programının başarısız olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Fidan ve Rubio görüşmesinde, bölgesel meseleler de ele alındı. Dışişleri kaynakları, Suriye'de istikrarın sağlanması ve terörle mücadele konusundaki kararlılığın ifade edildiğini bildirdi. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağlanması için atılacak adımlar da masaya yatırıldı. Türkiye’nin, ABD’nin bu konuda yürüttüğü çabaları desteklediği kaydedildi.