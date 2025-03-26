Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ifadesi ortaya çıktı

Güney, savcılığa verdiği ifadede şunları söyledi:

"Tarafıma dinletilen ses kaydını sosyal medyada gördüğümde, bir arkadaşım bana gösterdi ve dinledim. Ses kaydını dinlediğimde, o kayıtta yer alan kişinin ben olmadığımı ve bunun bir yalan olduğunu fark ettim. Ayrıca, ses kaydını açmadan önce, kaydın yapıldığı ortamda kimlerin olduğunu görünce, zaten o sesin bana ait olmadığını anladım. Çünkü o isimlerle daha önce hiçbir toplantıya katılmadım. Fahrettin Çırak’ı tanıyorum. Kendisiyle 2019-2024 yıllarında Beşiktaş Belediye Meclis Üyeliği görevini CHP’de yaptık. Halen Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi olarak görevini sürdürüyor. Kayıttaki kişinin, Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi olan Fahrettin Çırak olup olmadığını yorumlamam mümkün değil. Kimseyi zan altında bırakmak istemem.

Beykoz ilçesinden adı geçen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Delegeleri arasında yalnızca Yücel Akdemir’i tanırım. Kendisi, İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanlığı yapmış biridir. Ancak siyaseten tanışıklığım yoktur. Beykoz İl delegesi olduğunu ise şu anda öğrendim. Diğer şahısları tanımıyorum. Belki partimizde görev alıyor olabilirler ama onlarla herhangi bir tanışıklığım yok. Bu şahıslarla, belki bir parti toplantısında veya bir etkinlikte aynı ortamda bulunmuş olabilirim ama doğrudan bir bağlantım yoktur."

‘SES KAYDI SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA DÜŞTÜĞÜNDEN BERİ MAĞDURUM’

"Bahse konu ses kaydından bir kesit tarafıma okundu. Burada, 'Fahrettin' adını verdiğiniz şahıs, müteahhitlik yaptığını ve Porsche marka bir aracı olduğunu beyan etmiş. Ancak yukarıda belirttiğim gibi, kimseyi zan altında bırakmak istemem. Ses kaydında yer alan ve yerel bir kulüp başkanlığı yaptığı iddia edilen kişiyle ilgili bilgim yok. Bu toplantıya katılmadım ve Beykoz İl delegesi Yücel Akdemir dışında diğer şahısları tanımıyorum. Ses kaydındaki konuşmaları yapan kişilerin kimler olduğunu ve konuşulan hususların doğru olup olmadığını bilmiyorum. Sosyal medya platformlarına düşen ses kaydından dolayı mağdur durumdayım. Hiçbir ilgim olmadığı halde, bu kaydın yapıldığı ortamda bulunmuşum gibi bir algı oluşturulmakta ve hakkımda karalama yapılmaktadır."

‘BENİM SESİM OLDUĞUNU KABUL ETMİYORUM’

"Dilekçede geçen ve benim sesim olduğu iddia edilen hususları kabul etmiyorum. Ferihan Karasu’yu tanırım, ancak onun vermiş olduğu beyanlar kendisini bağlar. Aleyhime bir şey söylediği takdirde yasal haklarımızı saklı tutarız. 2023 Ekim ayında gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçimine katılmadım. O dönemde Beşiktaş İlçe Meclis Üyesi olarak görev yapıyordum. Belediye Meclis Üyeleri, İl Kongresi veya Genel Kurulda delege olamazlar, dolayısıyla oy kullanmadım. Ancak o dönemde, Özgür Çelik’i destekledim. Bu tamamen siyasi bir tercihtir ve parti içi demokrasinin gereğidir."

‘HTS KAYITLARI ÇIKARILDIĞINDA BU KİŞİLERLE BİRLİKTE OLMADIĞIM ANLAŞILACAKTIR’

"Özgür Çelik ve Cemal Canpolat’ın adaylıkları, seçimden 15-20 gün önce duyuruldu. Seçim sonuçları açıklandığında, her iki aday da birbirine sarılarak örgütü selamladı. Sonuç olarak, bana sormuş olduğunuz tüm soruları samimi bir şekilde yanıtladım. Ses kaydının yapıldığı toplantıda bulunmadım. Kimlerin katıldığını ya da konuşulan hususların doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bu kaydın mağduru durumdayım ve bana atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum. Ayrıca, bu ses kaydının çözülmesiyle konuşmaların kimler tarafından yapıldığı ve benim o ortamda olup olmadığım anlaşılacaktır."