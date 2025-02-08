Asos’a hava harekatı! Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi

Bakanlık açıklamasında, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 6 Şubat 2025’te Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlediği hava harekâtında 6 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a ulaştı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, hava ve arazi şartları ne olursa olsun operasyonların kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.