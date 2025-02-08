Asos’a hava harekatı! Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava harekâtında 6 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini, böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 9’a yükseldiğini duyurdu.
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Bakanlık açıklamasında, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 6 Şubat 2025’te Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlediği hava harekâtında 6 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a ulaştı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, hava ve arazi şartları ne olursa olsun operasyonların kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.