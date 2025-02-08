Asos’a hava harekatı! Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava harekâtında 6 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini, böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 9’a yükseldiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Asos’a hava harekatı! Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi
Yayınlanma:

Bakanlık açıklamasında, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 6 Şubat 2025’te Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlediği hava harekâtında 6 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a ulaştı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, hava ve arazi şartları ne olursa olsun operasyonların kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Adalet Bakanı Tunç’tan Gezi Soruşturması açıklaması: “Zaman aşımı işlemez”Adalet Bakanı Tunç’tan Gezi Soruşturması açıklaması: “Zaman aşımı işlemez”Gündem
msb terörist etkisiz hale getirildi
Günün Manşetleri
Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi
Adalet Bakanı Tunç’tan Gezi Soruşturması açıklaması
Gençleri kullanan suç örgütü yakalandı
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
TSK’dan Barış Pınarı Bölgesinde operasyon
9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor
Gri kategoride aranan terörist yakalandı
"ABD ile müzakere akılcı ve onurlu değil"
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Tarım Bakanlığı, hileli gıda skandallarını ifşa etti
Çok Okunanlar
9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor 9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor
Emekliye ikramiye müjdesi: Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Emekliye ikramiye müjdesi: Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıtta son durum: Zam mı var, indirim mi? Akaryakıtta son durum: Zam mı var, indirim mi?
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?