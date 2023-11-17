Asya'da Devlet Birikimi Çalıştayı'nda Birinci Gün Tamamlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Asya'da Devlet Birikimi Uluslararası Çalıştayı İstanbul'da başladı. Ulusal Strateji Merkezi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesince düzenlenen ve 3 gün sürecek çalıştayda, 9 Asya ülkesinden 30 bilim insanı konuşmacı olarak yer alıyor.

Çalıştayın ilk gün oturumunda Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Uluslararası Avrasya Hareketi Başkanı Dr. Aleksandr Dugin, Prof. Dr. Birgül Ayman Güler gibi alanlarında öncü isimler sunum yaptı. Konuşmacılar, Batı sisteminin insanlığa yaşanabilir ortam sunamadığı ve Asya uygarlığının yükseldiğini belirtti. Asya ülkelerinin, Batı sistemi dışına çıkarak, “politik yaratıcı” olması gerektiğini vurguladı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türkiye Yüzyılı'nın Türk Dünyasının Yüzyılı olduğuna dikkat çekti.

Ankara'daki Rus Evi'nin Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko ise, Batı liberalizmine karşı Avrasya ülkelerinin iş birliği yapması gerektiğini söyledi.