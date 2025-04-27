Ataması yapılmayan öğretmenlerden kitaplı protesto

Ataması yapılmayan öğretmenler bir kez daha Ankara’da eylem yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 15 bin atamayı yetersiz bulan öğretmenler, en 100 bin atama istedi. Öğretmenler tepkilerini KPSS hazırlık kitaplarını yere atarak gösterdi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı puanıyla yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması, atama bekleyen öğretmenler arasında hayal kırıklığına yol açtı. 

Atama bekleyen öğretmenler, mağduriyetlerini duyurmak ve ek atama taleplerini duyurmak amacıyla Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya geldi. Öğretmenler, mevcut 15 bin kontenjanın yetersiz olduğunu belirterek, adil bir kontenjan dağılımı istedi. Ücretli öğretmen sayısındaki artışın endişe verici olduğunu vurgulayan öğretmenler en az 100 bin atama istedi.  

Ülkenin bir çok ilinden gelerek Ulus Meydanı’nda buluşan öğretmenler tepkilerini, KPSS hazırlık kitaplarını yere atarak gösterdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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