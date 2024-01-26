Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi CHP'den istifa etti

Battal İlgezdi istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

İlgezdi, paylaşımında, CHP'nin son kurultayında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin partiden tasfiye edildiğine dikkati çekti.

İlgezdi, "CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.