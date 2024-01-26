Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi CHP'den istifa etti

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa ettiğini duyurdu.

Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi CHP'den istifa etti
Son Güncelleme:

Battal İlgezdi istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

İlgezdi, paylaşımında, CHP'nin son kurultayında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin partiden tasfiye edildiğine dikkati çekti.

İlgezdi, "CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı. 

ABD bölünüyor mu? 25 eyalet federal hükümete bayrak açtıABD bölünüyor mu? 25 eyalet federal hükümete bayrak açtıDünya
# ataşehir belediyesi
Çok Okunanlar
9 ili 7.5 büyüklüğünde deprem için uyardı!
9 ili 7.5 büyüklüğünde deprem için uyardı!
Gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu...
Gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu...
Bu besinler tığ gibi inceltiyor, her derde deva oluyor!
Bu besinler tığ gibi inceltiyor, her derde deva oluyor!
Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar yağacak!
Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar yağacak!
Emeklilere indirim! 'Emekliler yılı' kapsamında çalışmalar başladı
Emeklilere indirim! 'Emekliler yılı' kapsamında çalışmalar başladı
Öne Çıkanlar Yalancının Mumu - Çağdaş Cengiz, Beyhan Korkman #canlı Yalancının Mumu - Çağdaş Cengiz, Beyhan Korkman #canlı Kurtlar Vadisi yeniden mi çekiliyor? Kurtlar Vadisi yeniden mi çekiliyor?