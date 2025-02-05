Atatürk büstüne saldırı! Duvarlara PKK propagandası yazıldı

Fransa’nın başkenti Paris’te, Paris Trabzonlular Derneği tarafından hayata geçirilen Atatürk büstüne saldırı düzenlendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Atatürk büstüne saldırı! Duvarlara PKK propagandası yazıldı
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Yunus Emre Enstitüsü'nün açıklamasına göre, büst yerinden sökülerek tahrip edildi ve dernek binasının duvarlarına PKK terör örgütü lehine sloganlar yazıldı.

Paris’in Epinay-sur-Seine banliyösünde, Türkiye’nin Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Atatürk büstüne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği, saldırının faillerinin bulunması için hukuki süreci yakından takip ettiğini duyurdu. Fransız polisi ise olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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