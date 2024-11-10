Atatürk'e dünya çapında yoğun ilgi: En yoğun katılım orada oldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yılında doğduğu Selanik'teki evinde anıldı. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunca düzenlenen törene Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Atatürk'e dünya çapında yoğun ilgi: En yoğun katılım orada oldu
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Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunun düzenlediği anma törenine, Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Evi'nin bahçesi ziyaretçilerle dolup taşarken, evin çevresinde de yüzlerce kişi toplandı.

Yerel saatle 09.05'te saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

SELANİK'TEKİ EVİNDE...

Törende konuşan Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözlerini hatırlatarak, bu ifadenin Cumhuriyet'i Türk milletine emanet ettiğinin en büyük kanıtı olduğunu vurguladı.

Gedik, Atatürk Evi'ne gösterilen yoğun ilginin de büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Geçen yıl Atatürk Evi'ne 285 bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl 460 bini geçtiğini anlatan Gedik, burayı ziyaret edenlerin, hem Atatürk'e bağlılıklarını sunduğunu hem de bir ulusu yeniden inşa eden büyük liderin yetiştiği kenti görme imkanı bulduğunu kaydetti.

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