Avcılar'da metrobüs kazası! İki metrobüs çarpıştı, yaralılar var

İstanbul'un Avcılar ilçesinde metrobüs kazası meydana geldi. Durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Avcılar'da metrobüs kazası! İki metrobüs çarpıştı, yaralılar var
Yayınlanma:

İstanbul'un Avcılar ilçesinde feci bir metrobüs kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında, Söğütlüçeşme istikametinde seyreden ve durakta yolcu almak için bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle Küçükçekmece istikametinde bir süre aksayan metrobüs seferleri, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! PKK'nın Avustralya yapılanmasındaki Çiğdem Aslan yakalandıMİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! PKK'nın Avustralya yapılanmasındaki Çiğdem Aslan yakalandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul metrobüs kazası avcılar
Günün Manşetleri
Okullardaki temizlik sorunuyla ilgili yeni gelişme
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Avcılar'da metrobüs kazası
MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon
Trabzon'u sağanak vurdu
6 şehirde Kuyu-27 operasyonu
6 üniversiteye yeni rektör!
ABD vizesi olmayan yolcular uçağa alınmadı
Doğalgaza zam olacak mı?
1 milyon dolarlık suç örgütü çökertildi
Çok Okunanlar
Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
6 üniversiteye yeni rektör! 6 üniversiteye yeni rektör!
Furkan Bölükbaşı'nın hakareti cezasız kalmadı Furkan Bölükbaşı'nın hakareti cezasız kalmadı
İstanbul’da şiddetli sağanak: Cadde ve sokaklar sulara gömüldü İstanbul’da şiddetli sağanak: Cadde ve sokaklar sulara gömüldü
ABD vizesi olmayan yolcular uçağa alınmadı ABD vizesi olmayan yolcular uçağa alınmadı