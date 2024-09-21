Avcılar'da metrobüs kazası! İki metrobüs çarpıştı, yaralılar var

İstanbul'un Avcılar ilçesinde feci bir metrobüs kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında, Söğütlüçeşme istikametinde seyreden ve durakta yolcu almak için bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle Küçükçekmece istikametinde bir süre aksayan metrobüs seferleri, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.