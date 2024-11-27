AVM işçilerinden işverene çağrı: Sendikal haklarımızı tanıyın

İstanbul'da Özdilek AVM'dedeki giyim ve saat mağazasında çalışan emekçiler 7 aydır toplu sözleşme yapılmasını bekliyor. Emekçiler sendikalı olmalarına rağmen asgari ücret alıyor.

Barış Dikmen Barış Dikmen
AVM işçilerinden işverene çağrı: Sendikal haklarımızı tanıyın
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’da Özdilek AVM'deki Jack Jones ve Swatch mağazası işçiler işveren baskısı altında. İşçiler 7 ay önce Koop-İş sendikasına üye oldu ancak, işveren toplu iş sözleşmesi masasına oturmadı.

Koop-İş sendikasından Şahin, örgütlenme sürecinin işverenin itirazları nedeniyle bilinçli olarak uzatıldığını belirtti:

“Nisan ayında çalışanların teveccühü ile burada örgütlendik. Ancak işveren, süreci tanımamak ve toplu sözleşme masasından kaçmak için itirazda bulundu.”

Koop-İş yöneticilerinden Erdal ise işverenin tutumuna tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Türkiye’nin en büyük sendikalarından birine üye olan arkadaşlarımızın toplu sözleşme haklarını gasp etmenizi istemiyoruz. Buna izin vermeyeceğiz.”

İşçilerin mağduriyeti her geçen gün artıyor. AVM çalışanları hâlâ asgari ücretle çalışırken, Koop-İş yetkilisi Aziz, sürecin örgütlenme önündeki engellerle daha da uzadığını vurguladı:

“Bakanlık yetki veriyor, işveren itiraz ediyor. Süreç 2 ay, 4 ay ya da bir yıl uzuyor. İşveren bu hukuki boşlukları kullanarak işçilerin haklarını engelliyor.”

Koop-İş Sendikası temsilcilerinden Murat ise işçilerin anayasa ile korunan haklarının yok sayıldığını belirterek şu çağrıda bulundu:

“Çalışanların toplu sözleşme hakları ellerinden alınmakta. Swatch mağazası işverenine sesleniyorum: Gelin örgütlü topluma, sendikal tercihlere ve devletimizin kararlarına saygılı olun. Toplu sözleşme masasına oturalım.”

İşçiler, işverenin itirazını geri çekerek bir an önce toplu sözleşme sürecinin başlamasını talep ediyor. Sendika, bu mücadelede işçilerin yanında olacaklarını ve haklarını savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Doğu Perinçek ve Liu Shaobin’den ortak mesaj: “Dostluk derinleşecek”Doğu Perinçek ve Liu Shaobin’den ortak mesaj: “Dostluk derinleşecek”Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

avm işçi sendika
Günün Manşetleri
AVM işçilerinden işverene çağrı
Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi'nden Doğu Perinçek'e ziyaret
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
Çin Büyükelçisi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşecek
Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla ilgili açıklama
"Teğmenlerin yarın neler yapabileceklerini kim bilebilir?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkesle ilgili açıklama
Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan'la görüşme talebiyle ilgili açıklama
8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den ateşkesle ilgili açıklama
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı
Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla ilgili açıklama Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla ilgili açıklama
Çin Büyükelçisi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşecek Çin Büyükelçisi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşecek
Belediye Başkanı Aydoğdu İYİ Parti’den istifa etti Belediye Başkanı Aydoğdu İYİ Parti’den istifa etti
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti