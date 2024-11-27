AVM işçilerinden işverene çağrı: Sendikal haklarımızı tanıyın

İstanbul’da Özdilek AVM'deki Jack Jones ve Swatch mağazası işçiler işveren baskısı altında. İşçiler 7 ay önce Koop-İş sendikasına üye oldu ancak, işveren toplu iş sözleşmesi masasına oturmadı.

Koop-İş sendikasından Şahin, örgütlenme sürecinin işverenin itirazları nedeniyle bilinçli olarak uzatıldığını belirtti:

“Nisan ayında çalışanların teveccühü ile burada örgütlendik. Ancak işveren, süreci tanımamak ve toplu sözleşme masasından kaçmak için itirazda bulundu.”

Koop-İş yöneticilerinden Erdal ise işverenin tutumuna tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Türkiye’nin en büyük sendikalarından birine üye olan arkadaşlarımızın toplu sözleşme haklarını gasp etmenizi istemiyoruz. Buna izin vermeyeceğiz.”

İşçilerin mağduriyeti her geçen gün artıyor. AVM çalışanları hâlâ asgari ücretle çalışırken, Koop-İş yetkilisi Aziz, sürecin örgütlenme önündeki engellerle daha da uzadığını vurguladı:

“Bakanlık yetki veriyor, işveren itiraz ediyor. Süreç 2 ay, 4 ay ya da bir yıl uzuyor. İşveren bu hukuki boşlukları kullanarak işçilerin haklarını engelliyor.”

Koop-İş Sendikası temsilcilerinden Murat ise işçilerin anayasa ile korunan haklarının yok sayıldığını belirterek şu çağrıda bulundu:

“Çalışanların toplu sözleşme hakları ellerinden alınmakta. Swatch mağazası işverenine sesleniyorum: Gelin örgütlü topluma, sendikal tercihlere ve devletimizin kararlarına saygılı olun. Toplu sözleşme masasına oturalım.”

İşçiler, işverenin itirazını geri çekerek bir an önce toplu sözleşme sürecinin başlamasını talep ediyor. Sendika, bu mücadelede işçilerin yanında olacaklarını ve haklarını savunmaya devam edeceklerini ifade etti.