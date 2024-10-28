Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 233 FETÖ'cüyü kolladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 233 FETÖ hükümlüsünü kollayan kararlar aldı. Kararlarda ByLock kullanımı ve Bank Asya'ya para yatırma gibi suçlamaların, terör örgütü üyeliğine delil kabul edilemeyeceği savunuldu.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 233 FETÖ'cüyü kolladı
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Avrupa’nın baskı aracı olarak kullandığı Avrupa İnsan Hakları Mahkmesi (AİHM) yine FETÖ’cüleri kollayan bir karara imza attı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 22 Ekim’de karara bağladığı iki farklı davada 233 FETÖ hükümlüsü hakkında hak ihlali kararı verdi.

Yüksek mahkeme, kararda BYLOCK kullanma, sendikaya üye olma, Banka Asya'da hesap açma gibi pek çok delili yok hükmünde saydı. Bunula da yetinmeyen AİHM, Türkiye’ye tazminat cezası kesti. Her bir FETÖ hükümlüsü için 5 bin Avro ödenmesi talep edildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin delil olarak saymadığı hükümlere daha önce Türk mahkemesinden ret kararı gelmişti. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi, AİHM’nin “terör örgütü üyesi değil” dediği FETÖ hükümlüsü Yüksel Yalçınkaya’yı, 12 Eylül 2024’te görülen davada yeniden FETÖ üyeliğinden mahkûm etmişti.

AİHM’in bugüne kadar yaklaşık 3000 FETÖ’cü lehine karar verdiği, terör örgütünün varlığını reddettiği biliniyor. Türk mahkemeleri ise AİHM’in bu yaklaşımını reddeden kararlara imza atmaya devam ediyor.

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