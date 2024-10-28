Doğu Perinçek'ten Cumhuriyet Bayramı mesajı: "Güçlü devlet ve üreten milletle zorlukları aşacağız"

Doğu Perinçek'in mesajı şu şekilde:

"Cumhuriyetimizin ilânının 101. yıldönümünü, önümüzdeki zor görevlere dair sorumluluklarımızı hatırlayarak kutluyoruz.

Devrimle kurulan Cumhuriyetimiz, yüz yıl önce olduğu gibi, yeniden devrimci görevlerle karşı karşıyadır.

Önümüzdeki zorlukları yenmede, Büyük Devrimci Atatürk önderliğinde kazandığımız başarılar, en büyük kuvvet kaynağımızdır.

Güvenlikte ve ekonomide ABD merkezli tehditlerin ağırlaştığı bir dönemde Cumhuryetimizin yeni yüzyılını karşılıyoruz.

Bugün vatanımıza ve cumhuriyetimize karşı ABD planlarının yeniden devreye sokulduğu, Türkiye’nin bir hükümet krizine sürüklendiği bir dönemdeyiz. Türkiye himayesinde Kürdistan adı altında İkinci İsrail planlarının yapıldığı, CIA merkezli kışkırtmaların gündemde olduğu günlerdeyiz.

Ekonomide küresel çapta yükselen krizin derinleştiği, 1980 sonrası Türkiye’ye dayatılan borçlanma ekonomisiyle iflasın eşiğine gelindiği, Üreticilerin ve halkın zor durumda olduğu, sistemin tıkandığı bir durumdayız.

Türkiyemiz bütün bu zorluklar içinden büyük bir karar ve çözümle çıkacaktır.

Emperyalist kuşatmaları ve ABD’nin Türkiyemizi bölme hedefli bölgesel planları bozguna uğratacak kuvvet ve yeteneğe sahibiz.

Yükselen işçi hareketi başta olmak üzere, çiftçilerimizden sanayicilerimize kadar Ekmek Teknesini koruyarak ve iç cepheyi pekiştirerek önümüzdeki zorlukları aşacak birikime sahibiz.

Üretim Devrimini başaracak güçteyiz.

Devlet, Millet ve Ordu beraberliğimizle emperyalist planları dağıtacak, dünya dengelerini değiştirecek, Suriye ile derhal askeri işbirliğini başlatacak, Asya’dan yükselen öncü konumlarımıza yerleşecek iradeye sahibiz.

Bugün Cumhuriyet mevziiside olmak, zaaflarından arındırılmış Güçlü Devlet, Güçlü Hükümet hedefiyle ve iç cephede milletin topyekûn beraberliğini sağlayacak kararlı adımlar atmaktır.

Emperyalist merkezlerin Türk milletinin yüksek karakterini hedef alan, halka ve devlete karşı güvensizlik yayan, çürümüş ideolojileriyle Cumhuriyetimizin inşa ettiği namuslu ve erdemli insanımızı hedef alan kara propagandalara karşı göğsümüz siperdir. Milletimize sonsuz güveniyoruz.

Vatan Partisi, Cumhuriyetimizin ilanının 101. Yılında, bu sorumluluk ve bilinçle görevine hazırdır.

Cumhuriyetimiz, yeni yüzyılda, Üreticilerin Millî Hükümetiyle tarihi bir atılım yapacaktır. Bu atılımın biricik kuvveti olarak, görevlerimize hazırız.

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."