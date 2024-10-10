Avrupa Parlamentosu üyelerini taşıyan trende patlama!

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu toplantısının ardından Brüksel'e geri dönmekte olan hızlı tren, teknik bir arıza nedeniyle patlama yaşadı. Tren yolu işletmecisi Eurostar'dan alınan bilgilere göre, Strazburg'dan Brüksel'e hareket eden charter treninde kısa süre içinde bir patlama gerçekleşti.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, milletvekilleri Paris'e yönlendirildi. Bazı milletvekilleri ise sosyal medya üzerinden olaya ilişkin öfkeli paylaşımlarda bulundu.

AP Genel Kurulu, her ay bir kez Brüksel yerine Strazburg'da toplanıyor. 7 Ekim'de başlayan oturumlar, bugün sona ermişti. Daha önce de benzer bir olayda, milletvekillerini taşıyan hızlı tren, yanlışlıkla Strazburg yerine Paris'teki Disneyland'a gitmişti; bu durum sosyal medyada mizah konusu olmuştu.

AYRINTILAR GELİYOR...