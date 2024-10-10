Avrupa Parlamentosu üyelerini taşıyan trende patlama!

Avrupa Parlamentosu üyelerini taşıyan bir trende patlama meydana geldi. Olay sonrası tren hızlı bir şekilde boşaltıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Avrupa Parlamentosu üyelerini taşıyan trende patlama!
Yayınlanma:

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu toplantısının ardından Brüksel'e geri dönmekte olan hızlı tren, teknik bir arıza nedeniyle patlama yaşadı. Tren yolu işletmecisi Eurostar'dan alınan bilgilere göre, Strazburg'dan Brüksel'e hareket eden charter treninde kısa süre içinde bir patlama gerçekleşti.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, milletvekilleri Paris'e yönlendirildi. Bazı milletvekilleri ise sosyal medya üzerinden olaya ilişkin öfkeli paylaşımlarda bulundu.

AP Genel Kurulu, her ay bir kez Brüksel yerine Strazburg'da toplanıyor. 7 Ekim'de başlayan oturumlar, bugün sona ermişti. Daha önce de benzer bir olayda, milletvekillerini taşıyan hızlı tren, yanlışlıkla Strazburg yerine Paris'teki Disneyland'a gitmişti; bu durum sosyal medyada mizah konusu olmuştu.

AYRINTILAR GELİYOR...

Vatan Partisi'nden Mersin’deki taciz iddialarına güvenlik çağrısıVatan Partisi'nden Mersin’deki taciz iddialarına güvenlik çağrısıGündem
Avrupa Parlamentosu tren patlama
Günün Manşetleri
"Filistin’deki zulüm hepimizin vicdani sorumluluğu"
CKD'den Polonez direnişine destek
As Plastik işçilerine Vatan Partisi'nden destek
Çocuklar odalarında güvende mi?
TGB'den "İkinci İsrail'e Geçit Yok" kampanyası
Türkiye ile Arnavutluk arasında 4 iş birliği anlaşması imzalandı
Türkiye, 966 kişiyi Lübnan'dan tahliye ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a geldi
Lübnan'dan Türkiye'ye yeni bir göç dalgası mı geliyor?
42 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı açıldı 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı açıldı
Gelir Dağılımı İstatistikleri açıklandı Gelir Dağılımı İstatistikleri açıklandı
13 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı 13 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı
Köfteci Yusuf'tan "domuz eti" açıklaması! Köfteci Yusuf'tan "domuz eti" açıklaması!
Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri açıklandı Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri açıklandı