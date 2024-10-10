Vatan Partisi'nden Mersin’deki taciz iddialarına güvenlik çağrısı

Mersin’de KYK’ya bağlı kız öğrenci yurdu önünde iki kız öğrencinin tacize uğradığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Mersin Valiliği ve İçişleri Bakanlığı, bu iddiaları yalanlayarak, haberleri yayan sosyal medya hesaplarına karşı yasal işlem başlattı. Vatan Partisi de konuya dair bir açıklama yaparak olayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vatan Partisi Mersin İl Başkanı Avukat Aykut Babacan, yurt çevresindeki güvenlik sorunlarına dikkat çekerek çözüm önerilerini sıraladı.

VATAN PARTİSİ’NDEN GÜVENLİK UYARISI

Mersin’de Müfide İlhan Kız Öğrenci Yurdu önünde yaşanan taciz iddialarının ardından Vatan Partisi Mersin İl Başkanı Aykut Babacan, şu açıklamayı yaptı:

"Müfide İlhan Kız Öğrenci Yurdu çevresinde dün akşam yaşanan taciz olayı çeşitli platformlarda geniş yer buldu. Mersin Valiliği, gece saatlerinde yaptığı açıklamayla bazı haberlerin yanlış bilgi içerdiğini kamuoyuna duyurdu."

‘YURT ÇEVRESİNDE GÜVENLİK AÇIĞI VAR’

Fakat gerçek şu ki, Çiftlikköy Kampüsü ve Müfide İlhan Kız Öğrenci Yurdu dış tehditlere karşı savunmasızdır. Kampüs içerisine kayıt yaptırmadan giriş yapılabilmekte ve öğrencilerin vakit geçirdiği alanlara kadar rahatça ulaşılabilmektedir. Özellikle yurt çevresindeki otobüs durakları ve sosyal alanlar güvenlik açısından risk oluşturmaktadır. Öğrenciler buralarda kimi zaman yalnız, kimi zaman kalabalık halde otobüs beklemekte ve alışveriş yapmaktadır.

Cadde ile Tıp Fakültesi arasındaki bölgede öğrenciler günlük ihtiyaçlarını karşılamak için market, kafe ve eczanelere yürüyerek gitmektedir. Bu durum, toplu alanlarda güvenlik ihtiyacını artırmaktadır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Bu nedenle, İl Emniyet Müdürlüğü ve üniversite yönetimi, bu güvenlik zafiyetini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almalıdır. Öğrencilerin yoğun bulunduğu Çiftlikköy ve çevresinde bekçi sayısı artırılmalı, kampüse girişlerde üniversite personeli olmayan sivillerin kaydı tutulmalıdır. Böylece bu tür olayların önüne geçilebilir."