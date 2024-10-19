Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik’in ölüm nedeni açıklandı

Ünlü oyuncu Vural Çelik, geçtiğimiz gün İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki evinde hayatını kaybetmişti. 51 yaşındaki Çelik'in ölüm nedeni ile ilgili yapımcı Birol Güven’den bir açıklama geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik’in ölüm nedeni açıklandı
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Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Kubilay karakteri ile hatırlanan Vural Çelik’in ölümüne dair son son bilgi Yapımcı Birol Güven'den geldi: "Kalp krizi gibi görünüyor" dedi.

Basın mensuplarına açıklama yapan Güven, “Olaydan iki gün önce rahatsızlanmıştı, hastaneye gitti ve serum aldığı anın fotoğrafını paylaşmıştı. Adli Tıp kesin sonucu verecek ancak kalp krizi gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.

Çelik'in menajeri Rasim Özcan, oyuncunun şeker, kalp ve tansiyon hastalıkları olduğunu açıkladı. Çelik'in 2014 yılında bir kalp krizi geçirdiği, bu yıl ise iki kez domuz gribi olarak bilinen influenza virüsüne yakalandığı öğrenildi.

Vural Çelik Kimdir? 1972 Ankara doğumlu Vural Çelik, Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteri ile hafızalara kazındı. Levent Kırca ve Yasemin Yalçın tiyatrolarında sahneye çıkan Çelik, daha sonra BKM oyuncusu olarak kariyerine devam etti. Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Seksenler ve Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım gibi yapımlarda rol aldı.

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