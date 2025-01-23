Avukat Fırat Epözdemir gözaltına alındı!

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve tanınmış avukat Fırat Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Epözdemir'in, örgütün alt yapılanması olan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile bağlantılı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu iddiaları nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.

SORUŞTURMADA YENİ GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik geniş çaplı bir çalışma olarak devam ediyor. Başsavcılığın yaptığı açıklamaya göre, Epözdemir’in PKK/KCK ile ilişkilendirilen Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) üye olduğu, örgüt arşivinde yapılan incelemeler sonucu tespit edildi. Epözdemir’in 2015 yılında "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütle ilgili faaliyetlere katıldığı ve örgüte ait bir bez parçasıyla fotoğraf çektirdiği belirlendi.

Fırat Epözdemir, yurt dışından döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, avukatın evinde ve avukatlık ofisinde de arama yapıldığı öğrenildi.