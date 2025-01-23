Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed El Şara'dan Türkiye hakkında açıklamalar

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed El Şara A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Şara, Suriye'de yeni dönemin nasıl şekilleneceğini açıklayan Şara; ''Arap aşiretleri ve Kürt kökenli aşiretler PKK'yı kabul etmiyor. Türkiye ile iş birliği yaparak götürüyoruz. Türkiye sınırlarını korumak için elimizden geleni yapacağız.'' dedi.

"TÜRKİYE'DEN DEAŞ'LA MÜCADELE KONUSUNDA DESTEK İSTEYEBİLİRİZ"

DEAŞ'ın tüm çözüm önerilerini reddettiğini söyleyen Şara, "PKK'ya destek verenlere açık bir mektup gönderdik. Biz bütün ülkelerin yardımını istiyoruz. Türkiye'den DEAŞ'la mücadele konusunda destek isteyebiliriz. Erdoğan'ı tarih yazacaktır. Suriye halkı her zaman Türkiye halkının yanında olacak ve verilen bu desteği hiçbir şekilde unutmayacağız" dedi.

Ahmet El Şara şu açıklamaları yaptı:

Çok az bir zaman oldu. Bildiğiniz gibi Şam rejimi çok sayıda insanı katletti. Son 15 yıl içinde örgütlenerek terör örgütleri Suriye'nin durumunu kullanmak istediler. Batı ülkeleri de bu bölünmeye destek oldu. Biz Şam'a girdiğimizde hiçbir grupta silah olmayacağını söyledik. PKK/YPG henüz bunu kabul etmedi. Onlarla konuşmayı düşündük ve orta bir yol bulmak istedik. Kürt halkına Esad döneminde haksızlıklar yapıldı. Kürt halkı için bizler için önemli bir gruptur biz onlarla aynı ortamda yaşamak istiyoruz. Ancak kan dökülsün istemiyoruz. Beklentileri eşit olmaksa biz onlara biz söz verdik..

"PKK'YA MÜSADE ETMEYİZ"

- Devlet kabul etmezse o silahları kullanamazlar. Silahlı gruplar Türkiye'de terör olayları düzenledi. Türkiye bize çok yardımcı oldu. O yüzden PKK'ya müsaade etmemiz söz konusu olamaz.

"TÜRKİYE'NİN SINIRLARINI KORUMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

- Arap aşiretleri ve Kürt kökenli aşiretler PKK'yı kabul etmiyor. Türkiye ile iş birliği yaparak götürüyoruz. Türkiye sınırlarını korumak için elimizden geleni yapacağız. .

"İSRAİL'İN İŞGAL İÇİN BAHANESİ YOK"

- İsrail'in ilerlemesi kabul görülemez çünkü daha önce Hizbullah ve İran'ı varlığını bahane ediyorlardı artık böyle bir bahanede kalmadı. Suriye topraklarını işgal etmelerini kabul etmiyoruz. Biz bir savaştan çıktık ve ülkemizin imarı için çalışıyoruz. Diğer ülkelerle savaşmak söz konusu olamaz. BM'nin bu işgale karşı baskı yapmasını istiyoruz. Tahminimizce yeni seçilen ABD başkanı bunları göz önünde bulunduracak ve yaptırımları kaldırıp Suriye halkının yanında olacak.

SURİYELİLERE "GERİ DÖNÜN" ÇAĞRISI

- Suriyelilerin geri dönmesi gerekiyor. Mutlaka kendi ülkemize dönmelerini savunuyoruz. Onları tekrar karşılamaya ve Suriye'yi yeniden imar etmeye hazırız.

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