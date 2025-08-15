Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! Savcılıktan kritik ifadeler

Yazıda, “Şüphelinin yargı camiası içerisindeki başka şahıslarla benzer irtibatının tespiti hususunda kapsamlı soruşturmalar devam etmektedir.” denilerek, başka bağlantıların da araştırıldığı vurgulandı.

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayetlerinde mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen Epözdemir’in, yargı mensuplarıyla temas kurduğu, ev kiralarını ödediği, araç tahsis ettiği ve bazı kişiler için ev hapsi kararına telkinde bulunduğu iddia ediliyor.

PARA TRAFİĞİ

Tutuklamanın en önemli unsurlarından biri, meslekten ihraç edilen eski savcı C.Ç. ile olan ilişkiler. 2022’ye uzanan bir dosyada adı geçen Epözdemir’in, bu eski savcıya borç verdiği öne sürülüyor. Ofisinde yapılan aramada, toplam bedeli 2 milyon 490 bin TL olan bonolar ele geçirildi.

Sevk yazısında, Epözdemir’in ne borcun verildiğine ne de geri ödendiğine dair resmi bir belge sunamadığı ifade edildi.

Hakim-savcı maaşlarının ortalama 11-12 bin TL olduğu dönemde düzenlenen bu bonoların, savcının yaklaşık 18 yıl hiç harcama yapmadan ödeyebileceği bir miktara denk geldiği de dikkat çekti.

Sevk yazısında, Epözdemir’in C.Ç. ile birden fazla kez tatile gittiği ve tatil masraflarının avukat tarafından ödendiğine dair hem belgeler hem de tanık beyanları olduğu belirtildi.

SORUŞTURMANIN ARKA PLANI

Epözdemir’in tutuklanmasına yol açan soruşturma, kamuoyunda “Makaron Dosyası” olarak biliniyor.

Bu dosya, 2022’de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli Savcı C.Ç.’nin meslekten çıkarılması ve aralarında bir polisin de bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan olaylar zincirine dayanıyor.

Olay, 1 Ekim 2021’de avukat Yakup A.’nın yaptığı ihbarla başladı. İddialara göre, gözaltındaki bazı sanıkların serbest bırakılması ve el konulan makaronların iadesi karşılığında 95 bin euro rüşvet talep edildi.

Soruşturma sürecinde, savcının ev aidatlarının dahi sanıklar tarafından ödendiği tespit edildi.

Bu dosyada başka eski savcılar ile sanıklar lehine karar çıkarmak için yargı mensuplarıyla ilişki kuran kişilerin isimlerinin de yer aldığı belirtiliyor.