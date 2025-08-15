Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! Savcılıktan kritik ifadeler

Ünlü avukat Rezan Epözdemir, “rüşvete aracılık etmek” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla tutuklandı. Ancak savcılığın sevk yazısında yer alan ifadeler, soruşturmanın daha da derinleşeceğini gösteriyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! Savcılıktan kritik ifadeler
Yayınlanma:

Yazıda, “Şüphelinin yargı camiası içerisindeki başka şahıslarla benzer irtibatının tespiti hususunda kapsamlı soruşturmalar devam etmektedir.” denilerek, başka bağlantıların da araştırıldığı vurgulandı.

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayetlerinde mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen Epözdemir’in, yargı mensuplarıyla temas kurduğu, ev kiralarını ödediği, araç tahsis ettiği ve bazı kişiler için ev hapsi kararına telkinde bulunduğu iddia ediliyor.

PARA TRAFİĞİ

Tutuklamanın en önemli unsurlarından biri, meslekten ihraç edilen eski savcı C.Ç. ile olan ilişkiler. 2022’ye uzanan bir dosyada adı geçen Epözdemir’in, bu eski savcıya borç verdiği öne sürülüyor. Ofisinde yapılan aramada, toplam bedeli 2 milyon 490 bin TL olan bonolar ele geçirildi.
Sevk yazısında, Epözdemir’in ne borcun verildiğine ne de geri ödendiğine dair resmi bir belge sunamadığı ifade edildi.

Hakim-savcı maaşlarının ortalama 11-12 bin TL olduğu dönemde düzenlenen bu bonoların, savcının yaklaşık 18 yıl hiç harcama yapmadan ödeyebileceği bir miktara denk geldiği de dikkat çekti.

Sevk yazısında, Epözdemir’in C.Ç. ile birden fazla kez tatile gittiği ve tatil masraflarının avukat tarafından ödendiğine dair hem belgeler hem de tanık beyanları olduğu belirtildi.

SORUŞTURMANIN ARKA PLANI

Epözdemir’in tutuklanmasına yol açan soruşturma, kamuoyunda “Makaron Dosyası” olarak biliniyor.
Bu dosya, 2022’de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli Savcı C.Ç.’nin meslekten çıkarılması ve aralarında bir polisin de bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan olaylar zincirine dayanıyor.

Olay, 1 Ekim 2021’de avukat Yakup A.’nın yaptığı ihbarla başladı. İddialara göre, gözaltındaki bazı sanıkların serbest bırakılması ve el konulan makaronların iadesi karşılığında 95 bin euro rüşvet talep edildi.
Soruşturma sürecinde, savcının ev aidatlarının dahi sanıklar tarafından ödendiği tespit edildi.

Bu dosyada başka eski savcılar ile sanıklar lehine karar çıkarmak için yargı mensuplarıyla ilişki kuran kişilerin isimlerinin de yer aldığı belirtiliyor.

Prof. Dr. Naci Görür’den depremi uyarısı: O bölge tehlike altında!Prof. Dr. Naci Görür’den depremi uyarısı: O bölge tehlike altında!Yurt
Rezan Epözdemir savcı
Günün Manşetleri
7 ayda 1 trilyon lirayı aştı!
Türk mühendislerin tasarladığı askeri vagonlar TSK'ya teslim edildi!
CHP'de neler oluyor?
Tek kullanımlık plastikler tarihe karışıyor
İşte taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi
Bu şehirde sigara içmek tarih oluyor!
Nazım Hikmet’in çizdiği portredeki sır
Antalya Büyükşehir’de rüşvet operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde dev operasyon
Orman yangınları devam ediyor
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı
Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar
Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi