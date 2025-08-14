Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı: Savunması ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, sağlık kontrolünün ardından 'rüşvet', 'FETÖ/PDY’ye yardım' ve 'siyasal-askeri casusluk' suçlamalarıyla Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, kamuoyunda birçok önemli davanın avukatı olarak tanınan Rezan Epözdemir, “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklandı. “FETÖ’ye yardım” ve “siyasal ve askeri casusluk” iddialarıyla yürütülen diğer soruşturma kapsamında ise adli kontrol talep edildi.

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayet davalarında mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen Epözdemir, ifadesinde suçlamaları reddederek delillerin hukuka aykırı elde edildiğini savundu.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Epözdemir, rüşvet suçlamasına ilişkin ifadesinde, soruşturmanın yetkisiz şekilde yürütüldüğünü belirterek, “Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir” ilkesi gereği elde edilen delillerin geçersiz olduğunu söyledi.

A.D. isimli şahsın kendisinden 5 yıldır tehdit yoluyla para talep ettiğini iddia eden Epözdemir, bu kişinin “dolandırıcı” olduğunu ve aralarında hukuki husumet bulunduğunu belirtti. WhatsApp mesaj kayıtlarının tahliye tarihleriyle örtüşmediğini ifade ederek rüşvet iddialarını reddetti.

NELER BULUNDU?

Savcılık, Epözdemir’in ofisinde 2 milyon 490 bin TL bedelli iki bono ele geçirildiğini ve bunlardan birinin rüşvet parasıyla bağlantılı olabileceğini ileri sürdü. Ayrıca, 8 Temmuz 2021’de savcı C.Ç. ile aynı baz istasyonundan sinyal verdikleri tespit edildi.

Epözdemir, bonoların hukuka aykırı arama ile elde edildiğini ve yalnızca alacak iddiasını kanıtlayan belgeler olduğunu savundu.

DİĞER İDDİALARA YANIT

UYAP Şifresi Kullanımı: “Bir avukat zaten istediği dosyayı inceleyebilir. K.Y. ve A.D.’nin beyanlarını kabul etmiyorum.”

Savcıya Araç Tahsisi: C.Ç.’nin aracında sorun olduğu veya eşinin kullanımı için kendi aracını verdiğini söyledi.

Adli Kontrol Talebi: Oğlunun Londra’daki dil eğitimi için önceden alınan uçak biletlerini dosyaya sundu, serbest bırakılmasını talep etti.

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

1984 İstanbul Fatih doğumlu olan Rezan Epözdemir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ikincilikle mezun oldu. Ceza hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yaparak hukuk doktoru unvanını aldı. 2007’de kurduğu Analiz Hukuk Bürosu’nda çalışmalarına devam etti. Akademisyenlik de yapan Epözdemir, ceza hukuku, insan hakları ve aile hukuku alanlarında tanınmış bir isimdir.

Galatasaray Spor Kulübü’nde başkan yardımcılığı ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. “Taraf Ehliyeti”, “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” ve “Haksız Tahrik” adlı üç kitabı vardır.

Rezan Epözdemir tutuklandı
