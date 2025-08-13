Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi: Rezan Epözdemir’den dudak uçuklatan rüşvet iddiasına yanıt

Avukat Rezan Epözdemir, hakkında ortaya atılan “150 bin dolar rüşvet” iddiasını savcılıkta reddetti. FETÖ/PDY’ye yardım, siyasi ve askeri casusluk suçlamalarıyla gözaltına alınan Epözdemir, söz konusu paranın rüşvet değil geçmişte verdiği borcun belgesi olduğunu ileri sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında Avukat Rezan Epözdemir, rüşvet vermek, siyasi ve askeri casusluk, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım suçlamalarıyla gözaltına alındı. Epözdemir’in evinde ve Levent’teki ofisinde Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı polis ekiplerince arama yapıldı.

TANIKTAN AĞIR SUÇLAMA

Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren A.D. isimli kişi, savcılıktaki ifadesinde Epözdemir ve bir savcının bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet istediğini iddia etti.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilgilere göre Epözdemir, savcılık ifadesinde soruşturmanın HSK müfettişleri tarafından yürütülmesi gerektiğini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisiz olduğunu söyledi. Elde edilen tüm delillerin “zehirli ağaç” kapsamında hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

150 BİN DOLARLIK RÜŞVET İDDİASINA YANIT

Epözdemir, hakkındaki “bir savcı ile tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar istediği” iddiasını reddetti. İddianın aksine, Savcı Cengiz Çallı’ya geçmişte borç para verdiğini, WhatsApp mesajlarında adının bu nedenle geçmiş olabileceğini savundu. Rüşvet iddia edilen tarihler ile tahliye tarihlerinin çeliştiğini belirtti.

Epözdemir, ofisinde ele geçirilen 2 milyon 490 bin TL’lik bonoların hukuksuz arama sonucu bulunduğunu ve bunların rüşvet değil alacak belgesi olduğunu öne sürdü. Bonoların, Savcı Cengiz Çallı’nın geçmiş borçlarının karşılığı olduğunu iddia etti.

BAZI İSİMLERE KUMPAS SUÇLAMASI

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre Epözdemir, ifadesinde Atalay Demirbaş’ı “dolandırıcı” olarak tanımladı, Zihni Çakır’ın ise kendisine husumet besleyip “kumpas” kurduğunu ileri sürdü. Atalay’ın kendisinden yıllardır para talep ettiğini, vermeyince iftiraya başvurduğunu söyledi.

Epözdemir, Cengiz Çallı ile tatil, lüks restoran ve araç tahsisi iddialarını ya hatırlamadığını ya da delillerin hukuka aykırı olduğunu belirterek yanıtladı. Kürşat Yılmaz ve diğer isimlerle rüşvet bağlantısı olduğu yönündeki beyanları reddetti. Kaçma şüphesi olmadığını, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve şartsız tahliyesini talep etti.

