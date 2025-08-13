Alevlerin faili ortaya çıktı! Kahramanmaraş'ta orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Kırsal Kavşut Mahallesi’nin Değirmenüstü mevkisinde 11 Ağustos’ta çıkan orman yangını sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için bölgede incelemeler yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri ve toplanan deliller doğrultusunda şüpheliyi tespit etti.

ARICILIK YAPAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yapılan çalışmalar sonucunda yangına neden olduğu gerekçesiyle bölgede arıcılık yapan R.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesine karar verildi.

Adliyeye çıkarılan R.D., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zanlı, cezaevine gönderildi.