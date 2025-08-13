Aydın’da siyasi deprem! Özlem Çerçioğlu ve 3 CHP’li başkan AK Parti’ye mi geçiyor?

İddiaya göre Çerçioğlu ile birlikte CHP’li Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan da AK Parti’ye geçecek.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül iddiaları doğrularken, Çerçioğlu’ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, TV100’e yaptığı açıklamada “Yuvaya döneceğim” diyerek AK Parti’ye geçeceğini resmen duyurdu.

HaberTürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, Özlem Çerçioğlu yarın (14 Ağustos) AK Parti’ye katılacak ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen de tv100’de katıldığı programda, “Çerçioğlu’nun istifa ettiğini ve üç belediye başkanı ile birlikte AK Parti’ye geçeceğini öğrendim” dedi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

1968 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1988’de Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre New York’ta müşteri ilişkileri müdürü olarak görev yaptı.

2002 genel seçimlerinde CHP Aydın Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 2007’de yeniden seçildi. TBMM’de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görev yaptı.

2009 yerel seçimlerinde Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı seçildi. 2014’te Aydın’ın büyükşehir olmasıyla ilk kadın büyükşehir belediye başkanı unvanını kazandı. Son seçimlerde görevini korudu.

OSMAN YILDIRIMKAYA KİMDİR?

1960 yılında Isparta’da doğdu. Eğitimini burada tamamladı. Evli ve bir çocuk babası. 1980-1999 yılları arasında Jantsa A.Ş. Personel Müdürlüğü, 1994-2001 yıllarında ise aynı şirkette yönetim kurulu üyeliği yaptı.

1999-2009 yıllarında iki dönem Atça Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Ayrıca konut kooperatifleri ve Atça Spor Kulübü başkanlığı yaptı.

2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Sultanhisar Belediye Başkanı seçildi.

MALİK ERCAN KİMDİR?

1972 yılında Aydın’ın Yenipazar ilçesinde doğdu. Evli ve iki çocuk babası. 1993-2009 yılları arasında sürücü kursu işletmeciliği yaptı, 2004 yılından bu yana sigorta acenteliği sürdürüyor.

2014-2024 yılları arasında Yenipazar ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. 2024 yerel seçimlerinde Yenipazar Belediye Başkanı oldu.

MUSTAFA İBERYA ARIKAN KİMDİR?

1981 yılında İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğdu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 2006-2016 yılları arasında Türkiye’nin çeşitli illerinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı.

2018’de milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti. Hukuk alanında kitap ve makale çalışmaları bulunuyor, doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamladı.

2019’da CHP’den Söke Belediye Meclis Üyesi, ardından Söke Belediye Başkan Yardımcısı oldu.,