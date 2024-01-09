Aydın'da 'Yeşil Reçete' Operasyonu! 8 Kişi...

Aydın'ın 'ın Nazilli ilçesinde yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip, piyasaya sürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Aydın'da 'Yeşil Reçete' Operasyonu! 8 Kişi...

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir doktorun yeşil reçeteyle satılan ilaçları yazdığı ihbarıyla çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. 1 doktor, 2 hastane çalışanı ve 2 eczacı kalfasının da aralarında olduğu şüphelilerin yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip piyasaya sürdükleri ve sattıkları tespit edildi.

Aydın'da 'Yeşil Reçete' Operasyonu! 8 Kişi... - Resim : 1

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, 5 Ocak sabah saatlerinde Nazilli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında doktor R.Ü.G.'nin de bulunduğu şüpheliler G.Ö., V.G., H.C., Ş.K., İ.K., B.T., C.D. ve M.G. gözaltına alındı. Şüphelilerden D.U. ise aynı gün akşam saatlerinde Didim ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri dün tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden doktor R.Ü.G ile V.G., H.C., Ş.K., İ.K., B.T., M.G. ve D.U. tutuklanırken, G.Ö. ve C.D. adli kontrolle serbest kaldı.

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