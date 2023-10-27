Aydın'da Zehra Ertaş'ın Hayatını Kaybettiği Asansör Kazasında Bir Kişi Tutuklandı

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin bir asansör firmasının yetkilisi tutuklandı.

Aydın'da Zehra Ertaş'ın Hayatını Kaybettiği Asansör Kazasında Bir Kişi Tutuklandı
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Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# asansör kazası # aydın # kyk
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