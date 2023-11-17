Aydın'daki Asansör Kazasında Bir Kişi Tutuklandı

Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan mühendis tutuklandı.

Aydın'daki Asansör Kazasında Bir Kişi Tutuklandı
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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mühendis R.H.A. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen R.H.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ne Olmuştu?

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Soruşturmada asansör firması yetkililerinden M.B. ve asansör firması sahibi H.T. tutuklanmıştı.

Aydın'da Zehra Ertaş'ın Hayatını Kaybettiği Asansör Kazasında Bir Kişi TutuklandıAydın'da Zehra Ertaş'ın Hayatını Kaybettiği Asansör Kazasında Bir Kişi TutuklandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Aydın # aydın # asansör kazası
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