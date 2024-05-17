Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında filmleri aratmayacak kaçışın hikayesi

Suç örgütünün iki numarasıydı. Gizli tanık oldu, çorbacıda vuruldu, ayağında elektronik kelepçe, hakkında gözaltı kararı varken elini kolunu sallaya sallaya yurtdışına kaçtı. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının M7 kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçış hikayeti casusluk filmlerini aratmayacak nitelikte.

Elektronik kelepçe ile takip altında olan Sertçelik, 20 Kasım 2023 tarihinde gittiği bir çorbacıda silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asıl hikaye de işte tam burada başladı.

Sertçelik bir ayağından vurulmuştu. Ancak iddialara göre iki ayağı da alçıya alındı. Böylece elektronik kelepçenin çıkarılması sağlandı.

Sertçelik hakkında, "tutuklamaya yönelik gözaltı kararı" çıkarıldı. Doktor raporunda “gözaltına alınmasında sakınca vardır” görüşüne yer verilince karar değiştirildi. Evinde ifadesi alındı. Organize polisine 46 sayfalık ifade verdi.

Sertçelik, 4 gün sonra yurt dışına firar etti. Gizli tanığın nasıl kaçtığı, kaçışında kimlerden yardım aldığına ilişkin merak edilen konularda yürütülen soruşturmada da kritik bilgilere ulaşıldı.

Sertçelik’in kaçışıyla ilgili gözaltına alınan Organize Şube’de komiser M.İ.’nin telefonunun HTS kayıtları incelendi. M.İ.’nin telefonu son olarak İstanbul Şile’de sinyal verdi. Oysa komiserin o tarihte Şile'de bir görevi yoktu. M.İ.’nin Sertçelik’e İstanbul Şile’ye kadar refakat ettiği, ardından da burada sivil başka bir ekibe teslim ettiği öğrenildi.

Sertçelik bu ekibin yardımıyla sınıra gitti. Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtı.