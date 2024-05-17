CHP'den DEM Parti'ye "dayanışma" ziyareti!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen terör eylemlerine ilişkin davada Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere HDP'lilere verilen cezalar sonrası, DEM Parti İstanbul İl Başkanlığına "dayanışma" ziyareti gerçekleştirdi.

CHP'den DEM Parti'ye "dayanışma" ziyareti!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin, aralarında PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada karar açıklanmıştı.

Dava kapsamında, 47 ayrı suçtan yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.

CHP'DEN DEM PARTİ'YE "DAYANIŞMA" ZİYARETİ GELDİ

Mahkeme kararlarının açıklanmasının ardından CHP tarafından yapılan açıklamalar ve DEM Parti'ye verilen desteğe bir yenisi daha eklendi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, davada açıklanan karar sonrası DEM Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretle ilgili DEM Parti İstanbul Basın Komisyonu'ndan açıklama yapıldı.

CHP'den DEM Parti'ye "dayanışma" ziyareti! - Resim : 1

Buna göre, Özgür Çelik, beraberindeki heyetle il eş başkanları Gonca Yangöz ve Murat Kalmaz ile bir araya geldi. Çelik, ziyaretin, dün açıklanan mahkeme kararıyla ilgili dayanışma ziyareti olduğunu belirtti. Çelik, "Hem bağımsız bir yargı için kararlılıkla ortak mücadele etme gerekliliğini vurgulamak hem de dayanışma duygularımızı ifade etmek isterim." dedi.

Seçim sonrası çeşitli kurumları ziyaret ettiklerini belirten Çelik, "Öncelikli olarak sizleri ziyaret etmek istedik. Önümüzdeki süreçte başka siyasi partileri de ziyaret edeceğiz." ifadesini kullandı.

FETÖ'den terör suçlularına tam destek! Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a verilen cezalara tepki gösterdilerFETÖ'den terör suçlularına tam destek! Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a verilen cezalara tepki gösterdilerGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# chp # DEM Parti # son dakika
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