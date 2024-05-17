FETÖ'den terör suçlularına tam destek! Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a verilen cezalara tepki gösterdiler

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi terör suçlusu HDP’liler için kararını verdi, tepki FETÖ’den geldi.

108 sanığın yargılandığı davada eski HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Firari FETÖ’cü Emre Uslu “Cezalara kendime verilmiş gibi üzüldüm. Ya ülkeyi böldüklerini görmeyecek kadar körler, ya da koltukları için her şeyi yapacak kadar şerefsizler. Belki de şerefsiz körler” diyerek hakimleri hedef aldı.

Kobani davasında verilen cezalara kendime verilmiş gibi üzüldüm. O hakim ve savcıların bu ülkeye dair bir gramlık sevgisi yok sanırım. Ya ülkeyi böldüklerini görmeyecek kadar körler, ya da koltukları için her şeyi yapacak kadar şerefsizler. Belki de şerefsiz körler — Emre Uslu, PhD (@EmreUslu) May 16, 2024

Firari durumda olan Can Dündar da "normalleşme" söylemlerine göndermede bulunarak verilen kararı eleştirdi.

Önce #Kavala,

Bugün de #Kobani…

“Normalleşme” bekleyenler yanıldı.

Belki Erdoğan’ın kişisel kininden, belki Bahçeli’nin şantajından, belki güvenlik bürokrasisinin baskısından… Son sürat uçuruma giderken gaza basmaya karar verdiler.👇 https://t.co/GyiDTXL40C — Can Dündar (@candundaradasi) May 16, 2024

Firari FETÖ'cü Said Sefa da aynı göndermeyi yaparak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e mesaj gönderdi.

Selahattin Demirtaş’ın tamamen politik gerekçelerle hapiste tutulduğunu ve Erdoğan’ın tek lafıyla serbest kalabileceğini bilmenize rağmen Saray’ın “yumuşama, normalleşme” masallarıyla kendinizi oyalayıp duruyorsunuz.



Daha çok susuz gidip susuz gelirsiniz.@eczozgurozel — Said Sefa (@sefa_said) May 16, 2024

Kaçak Fethullahçı Cevheri Güven ise kararı eleştiren bir tiviti alıntılayarak “özeti budur” dedi.

Verilen karara yalnızca FETÖ değil, CHP’den de tepkiler geldi. Karara karşı ortak mücadele vurgusu yapan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu “Sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi siyasi iktidarına ait bir mahkumiyet kararıdır biz bu kararı bu şekilde okuyoruz. Ancak bu kararı ortak dayanışma ortak mücadele duygusu kaldırır bunun için cesaretle mücadele etmek durumundayız. Türkiye'yi özgürleştireceğimiz dönemde Sincan'da burada halay çekeceğiz.” dedi.