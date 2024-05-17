FETÖ'den terör suçlularına tam destek! Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a verilen cezalara tepki gösterdiler

Terör suçlusu HDP’lilere FETÖ’den destek geldi. Firari FETÖ’cü Emre Uslu, Selahattin Demirtaş’a verilen 42 yıllık hapis cezasına kendisine ceza verilmiş gibi üzüldüğünü söyledi. Can Dündar, Sefa Said ve Cevheri Güven de sosyal medya hesaplarından verilen kararı eleştirdi.

FETÖ'den terör suçlularına tam destek! Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a verilen cezalara tepki gösterdiler
Editör: Haber Merkezi
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Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi terör suçlusu HDP’liler için kararını verdi, tepki FETÖ’den geldi.

108 sanığın yargılandığı davada eski HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Firari FETÖ’cü Emre Uslu “Cezalara kendime verilmiş gibi üzüldüm. Ya ülkeyi böldüklerini görmeyecek kadar körler, ya da koltukları için her şeyi yapacak kadar şerefsizler. Belki de şerefsiz körler” diyerek hakimleri hedef aldı.

Firari durumda olan Can Dündar da "normalleşme" söylemlerine göndermede bulunarak verilen kararı eleştirdi.

Firari FETÖ'cü Said Sefa da aynı göndermeyi yaparak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e mesaj gönderdi.

Kaçak Fethullahçı Cevheri Güven ise kararı eleştiren bir tiviti alıntılayarak “özeti budur” dedi.

Verilen karara yalnızca FETÖ değil, CHP’den de tepkiler geldi. Karara karşı ortak mücadele vurgusu yapan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu “Sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi siyasi iktidarına ait bir mahkumiyet kararıdır biz bu kararı bu şekilde okuyoruz. Ancak bu kararı ortak dayanışma ortak mücadele duygusu kaldırır bunun için cesaretle mücadele etmek durumundayız. Türkiye'yi özgürleştireceğimiz dönemde Sincan'da burada halay çekeceğiz.” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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