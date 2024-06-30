Ayhan Bora kaplan soruşturmasında "gizli tanık" iddianamesi hazır



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" soruşturması kapsamında 6'sı emniyet mensubu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianame Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.



İddianamede eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile eski Şube Komiserleri "şüpheli" olarak yer aldı.



İddianamenin kabulü halinde şüphelilerden Öner, "görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 2 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Emniyet mensubu diğer şüpheliler Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca aynı suçların yanı sıra "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapisle yargılanmak üzere hakim karşısına çıkacak.



Savcılık, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlığı altında düzenlenen "suç için anlaşma" suçundan yürütülen soruşturmayı ayırdı. Soruşturma başka bir madde altında yürütülecek.



Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının sanığı olan ve kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik hakkındaki soruşturma da Sertçelik'in savunmasının alınamaması nedeniyle ayrıldı.