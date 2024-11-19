Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası sürüyor

Siyasi yönüyle ön plana çıkan ve organize suç örgütü liderliği ile suçlanan Ayhan Bora Kaplan ve 61 sanığın yargılandığı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya devam edildi.

Duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Davada sanıklar esasa ilişkin savunmalarına başladı.

Sanık Avukatlarından Sidar Yurtçiçek reddi hakim talebinde bulunduklarını belirterek gerekçesi hakkında bilgi verdi.

Sidar Yurtçiçek, "Ayhan Bora Kaplan davası herşeyden önce siyasi bir davadır. 15 Temmuz gecesi Süleyman Soylu’nun isteğiyle TRT’nin FETÖ’cü teröristlerden kurtarılmasında etkili olmuştur. Bu davanın esas amacı Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, oradan Ankara’daki eski emniyet mensuplarına oradan da Süleyman Soylu’ya ulaşmaktı. Daha sonra ellerine yüzlerine bulaştırdılar bu operasyonu yapan emniyet mensupları tutuklandılar. Ağır ceza mahkemeleri kollukla müzekkereler ve UYAP üstünden haberleşir. Whatsap üzerinden müzekkerelerin yollandığını, kanuna aykırı uygulamaları tespit ettik. Bu yüzden kendisi hakkında bir daha reddi hakim talebinde bulunduk." dedi.

Yurtçiçek duruşmanın gidişatı hakkında da değerlendirme yaptı, "Şu an son savunmalar alınıyor ama karar verilemeyecek, çünkü itiraza tabii, itirazımız Ankara 33 Ağır Ceza Mahkemesine gidecek. Bunun sonuçlanmasını bekleyeceğiz." dedi.