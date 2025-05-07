AYM kararını verdi: Sokak hayvanları yasasına itiraz reddedildi

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler içeren ve kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olan yasa, Anayasa Mahkemesi'nin gündemindeydi. CHP’nin iptal başvurusunu değerlendiren Yüksek Mahkeme, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
AYM kararını verdi: Sokak hayvanları yasasına itiraz reddedildi
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Anayasa Mahkemesi (AYM), sokak hayvanlarına ilişkin kapsamlı değişiklikler içeren Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptaline yönelik başvuruyu bugün esastan görüştü.

ANKA Haber Ajansı’nın edindiği bilgiye göre, AYM Genel Kurulu düzenlemenin iptal istemini reddetti.

Edinilen bilgilere göre, Yüksek Mahkeme bazı maddelerin iptal istemini oy birliğiyle, bazı maddelerin iptal istemini ise oy çokluğuyla reddetti. Böylece yasa tümüyle Anayasa’ya uygun bulundu.

CHP’DEN 16 MADDE İÇİN DAVA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 17 maddeden oluşan 7527 sayılı kanunun 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. AYM’nin bugünkü kararıyla bu talep karşılık bulmadı.

Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikler, özellikle sahipsiz hayvanlar üzerine odaklanıyor. Düzenleme şu temel başlıkları içeriyor:

Sahipsiz hayvanların kedi ve köpek ayrımı yapılmaksızın toplatılması,
Sahipsiz veya güçten düşmüş köpeklerin bakımevlerinde barındırılması,
Yerel yönetimlerin bu hayvanları sadece rehabilitasyon amacıyla bakımevine alabileceği,
Sahiplendirilemeyen hayvanlar için belirli şartlar dahilinde uyutulma veya ötanazi gibi uygulamaların yolunu açan usul ve esasların belirlenmesi.

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