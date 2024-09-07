Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesi sonrası İsrail’e karşı uluslararası öfke

İsrail askerleri, Batı Şeria’da 26 yaşındaki Türk eylemci Ayşenur Ezgi Eygi’yi başından vurarak şehit etti. Olayın ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesi sonrası İsrail’e karşı uluslararası öfke
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saldırıyı kınayarak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İsrail’in Batı Şeria’daki sivil protestolara yönelik vahşi müdahalesini şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçların uluslararası platformlarda hesap vermesi için mücadele edeceklerini belirtti.

Hamas ise konuyla ilgili açıklama yaparak, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünde ABD'nin İsrail'e yönelik taraflı politikalarının etkili olduğunu söyledi. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Amerika’nın bölgedeki politikalarını eleştirdi.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin aynı zamanda Amerikan vatandaşı olması, olayın yankılarını ABD’ye de taşıdı. Konu, ABD Başkanı Joe Biden’a sorulduğunda, Biden olay hakkında henüz bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Bu arada Birleşmiş Milletler, Eygi’nin ölümüne dair kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesi, otopsi için Nablus'taki en-Nejah Üniversitesi Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü.

Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı!Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı!Dünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

israil filistin
Günün Manşetleri
Tunceli'de 4 asker şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun görüştü
ABD askerlerinin Irak'tan çekileceği tarih açıklandı
Irak'ın kuzeyinde hava harekâtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin açıklaması
Narin Güran cinayetiyle ilgili sıcak gelişme
"AK Parti bir kez daha FETÖ tuzağında"
16 terörist etkisiz hale getirildi
Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu
Yılmaz Tunç'tan Dilan Polat ve Engin Polat açıklaması!
Çok Okunanlar
ABD'nin "sömürge valisi" bölünme istedi ABD'nin "sömürge valisi" bölünme istedi
Çay fiyatlarına yüzde 18 zam Çay fiyatlarına yüzde 18 zam
Narin'in cansız bedeni böyle bulundu Narin'in cansız bedeni böyle bulundu
Narin Güran cinayetiyle ilgili sıcak gelişme Narin Güran cinayetiyle ilgili sıcak gelişme
Narin soruşturmasında yeni gelişme Narin soruşturmasında yeni gelişme