Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesi sonrası İsrail’e karşı uluslararası öfke

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saldırıyı kınayarak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İsrail’in Batı Şeria’daki sivil protestolara yönelik vahşi müdahalesini şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçların uluslararası platformlarda hesap vermesi için mücadele edeceklerini belirtti.

Hamas ise konuyla ilgili açıklama yaparak, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünde ABD'nin İsrail'e yönelik taraflı politikalarının etkili olduğunu söyledi. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Amerika’nın bölgedeki politikalarını eleştirdi.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin aynı zamanda Amerikan vatandaşı olması, olayın yankılarını ABD’ye de taşıdı. Konu, ABD Başkanı Joe Biden’a sorulduğunda, Biden olay hakkında henüz bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Bu arada Birleşmiş Milletler, Eygi’nin ölümüne dair kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesi, otopsi için Nablus'taki en-Nejah Üniversitesi Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü.