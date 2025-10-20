Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame tamamlandı: 200 kişiye dava açıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Savcılık tarafından hazırlanan kapsamlı iddianame, mahkemeye sunuldu.

Hazırlanan iddianamede, 40’ı tutuklu olmak üzere toplam 200 şüpheli hakkında dava açıldığı belirtildi.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte “Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturması sonucunda 40’ı tutuklu toplam 200 şüpheli hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suç Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etme, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik, Rüşvet Alma, Rüşvet Vermek, Rüşvetin Temin Edilmesine Aracılık Etme, Kamu Kurum Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Haksız Mal Edinme ve Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme suçlarından 20/10/2025 tarihinde iddianame düzenlenmiş olup İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.

İddianamede;

Şüphelilerden Aziz İhsan AKTAŞ'ın;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK 220/1), 42 farklı fiilden İhaleye Fesat karıştırma (TCK 235/1 ve 235/3.b),

4 farklı fiilden Edimin İfasına Fesat Karıştırma (TCK 236/1), 5 farklı fiilden Resmi Belgede Sahtecilik (TCK 204/2),

21 farklı fiilden Özel Belgede Sahtecilik (TCK 207/1), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (TCK 158/1-e),

10 farklı fiilden Rüşvet Verme (TCK 252/1), Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (TCK 282) ve Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme ( Vergi Usul Kanunu 359/b) suçlarından cezalandırılması ve suçtan

elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesi,

Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner ÇAYKARA'nın 2 farklı fiilden İhaleye Fesat karıştırma (TCK 235/3.b) ve Rüşvet Alma (TCK 252/6) suçlarından cezalandırılması,

Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER'in 2 farklı fiilden İhaleye Fesat karıştırma (TCK 235/3.b) ve 2 farklı fiilden Özel Belgede Sahtecilik (TCK 207/1) suçlarından cezalandırılması,

Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya TEKİN'in rüşvet alma (TCK 252/2) suçundan cezalandırılması,

Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir AYDAR'ın rüşvet alma (TCK 252/2) suçundan cezalandırılması,

Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı şüpheli Zeydan KARALAR' ın rüşvet alma (TCK 252/2) suçundan cezalandırılması,

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman TUTDERE'nin rüşvet alma (TCK 252/2) suçundan cezalandırılması,

Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza AKPOLAT' ın; Suç Örgütüne Üye Olma (TCK 220/2), 26 farklı fiilden İhaleye Fesat karıştırma (TCK 235/1 ve 235/3.b), 3 farklı fiilden Resmi Belgede Sahtecilik (TCK 204/2), 19 farklı fiilden Özel Belgede Sahtecilik (TCK 207/1), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (TCK 158/1-e), 4 farklı fiilden Rüşvet Alma (TCK 252/1), Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (TCK 282) ve Haksız Mal Edinme (3628 sy Kanun madde 13) suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsaderesi edilmesi talep edilmiştir."