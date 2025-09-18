Aziz İhsan Aktaş’tan çarpıcı iddialar! “İmamoğlu ve Akpolat’ın rekabeti sonucu yolsuzluklar patladı"

TYT Türk Siyaset Masası Özel programına konuk olan araştırmacı-yazar Aziz İhsan Aktaş, Nuray Başaran’ın sorularını yanıtladı.

Programda belediyelerde yaşanan iç çekişmelere dikkat çeken Aktaş, İmamoğlu ve Akpolat’a yakın ekiplerin sürekli rekabet halinde olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat arasındaki kavga ve siyasi rekabet nedeniyle birbirlerini ihbar etmeleri sonucu yolsuzluklar patladı. Belediyenin içerisinde Ekrem Bey’e yakınlık duyan bir ekip de var, Rıza Bey’e yakın olan da bir ekip var. Bunların sürekli birbirleriyle rekabet içerisinde olmaları, sürekli birbirini ihbar etmeleri, yaptıkları işlerle ortaya çıkıyordu.”

Aktaş, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hem de Beşiktaş Belediyesi ile çalıştıklarını, ancak ekiplerin arasındaki çekişmelerden uzak durmaya çalıştıklarını söyledi.

“BİRBİRLERİNİ SEVMİYORLARDI”

Belediyelerdeki atmosferi anlatan Aktaş, taraf olmamaya çalıştıklarını ancak gerilimi hissettiklerini belirtti: “Biz hem İBB ile çalışıyorduk hem Beşiktaş Belediyesi ile de çalışıyorduk. Şimdi İBB ile de çalıştığımız için, biz genelde ekiplerden uzak durmaya çalışıyorduk. Taraf olmamaya çalışıyorduk ve hiçbir şekilde bu işlerin içine girmemeye çalışıyorduk. Ama görüyorduk, birbirlerini sevmiyorlardı ve birbirlerine ciddi bir rekabet içerisindeydiler.”

“DAVALARI TAKİP EDİYORDU”

Rıza Akpolat’ın, İmamoğlu’nun yargılandığı davaları yakından izlediğini dile getiren Aktaş, bu durumu şu sözlerle aktardı: “Rıza Polat’ın, Ekrem Bey’in yargılandığı davaların sonuçlarını takip etmesinden anlıyordum. Kamuoyunda dava gününde takip ettiğini duyuyordum. Bunu takip ederken de hislerini ortaya koyabiliyordu. Ekrem Bey’in ceza alması noktasında bir beklentisinin olduğunu görüyordum.”

Aktaş, belediye başkan yardımcılarının da bu süreçlerde duygu ve düşüncelerini açıkça dile getirdiğini, haberlerde dava gündeme geldiğinde yöneticilerin tavırlarını hissettiklerini ifade etti.

Programda Başaran’ın sorularını yanıtlarken belediye içindeki diyaloglardan örnekler veren Aktaş, şunları söyledi: “Başkanın Ekrem Bey’i sevmediğini söylüyorlardı. Öbür tarafta da Ekrem Bey’in Rıza Bey’i sevmediğini duyuyorduk. Bu karşılıklı hoşnutsuzluk sık sık dile getiriliyordu.”

“SEZA BÜYÜÇÇULA İLE ÇOCUKLUK ARKADAŞLIĞI”

Aktaş, ifadesinde İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı Seza Büyüççulha’dan da söz etti: “Ekrem Bey’in en yakın arkadaşlarından olan, çocukluk arkadaşı Seza Büyüççulha’dan bahsetmişizdir. Trabzon’da çocukluk döneminden bugüne kadar en yakın arkadaşıdır. Etkin pişmanlık ifademize yansıyan kısımda da belirttiğimiz konular arasında yer alıyor.”