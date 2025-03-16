Bahçeli'den DEM Parti'nin ziyareti öncesi açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin MHP'ye yapacağı ikinci ziyareti öncesi yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, PKK'ya yönelik sert ifadelerde bulunarak, örgütün 27 Şubat çağrısına uyarak silahlarını teslim edip varlığını sonlandırmasının ertelenemez olduğunu vurguladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bahçeli'den DEM Parti'nin ziyareti öncesi açıklama
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Bahçeli açıklamasında, "PKK'nın derhal ve hiçbir şart ileri sürmeksizin 27 Şubat çağrısı doğrultusunda kongresini toplayarak feshini kararlaştırması, kanlı silahların teslimini bir an evvel yapması ertelenemez ve geciktirilemez bir gündem konusudur," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 'kurucu önder' tartışmalarına da değinen Bahçeli, bu ifadenin PKK lideri Abdullah Öcalan için kullanıldığını belirterek, "PKK’yı kuran ve kumanda eden teröristbaşı Abdullah Öcalan, aynı zamanda örgütün kurucu önderidir. Kim ne derse desin, aleni ve aşikâr gerçek budur" dedi.

Bahçeli, Suriye'deki gelişmelere de dikkat çekti. 10 Mart’ta Suriye Cumhurbaşkanı ile PYD/YPG elebaşının imzaladığı anlaşma sonrası, Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğünün tescillenmiş olduğunu belirtti.

"Bu süreç, terörle mücadelede önemli bir adım atılmasını sağlayacaktır," diyen Bahçeli, Suriye’nin kuzeydoğusundaki bazı stratejik noktaların Suriye yönetimine teslim edilmesinin büyük bir gelişme olduğunu söyledi.

Bahçeli açıklamasında, "Türk milletinin siyasetten ve siyasi partilerden yegâne beklentisi haklı ve meşru taleplerine kulak verilmesi, hayatın doğal akışından kaynaklanan sorunların aşama aşama çözülmesidir" dedi. Bahçeli, Türkiye'nin huzur ve refah içinde bir yüzyıl geçireceğini belirterek, terörle mücadelede kararlılıklarını yineledi.

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