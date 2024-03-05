Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Dilucu-Iğdır-Kars Demiryolu Hattı ile ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun devamı olan Dilucu-Iğdır-Kars Hattı’na bu sene içerisinde ilk kazmanın vurulacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a ziyareti sonrası daha da hızlanacağını söyledi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Dilucu-Iğdır-Kars Demiryolu Hattı ile ilgili açıklama
Editör: Yasin Kerim Aşan

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan ile Türkiye’yi birleştirecek olan Zengezur Koridoru'nun bir ayağına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Zengezur’un devamı Dilucu-Iğdır-Kars Demiyolu Hattı için "Bu sene inşallah kazmayı vuracağız. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra hızlanacaktır bu proje" dedi.

Uraloğlu, Kalkınma Yolu ile ilgili de Irak ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Bakan, "Önümüzdeki ay Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde görüşülüp hızlandırılacak. İyi ilerliyor" açıklamasını yaptı.

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# Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı # Zengezur koridoru
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