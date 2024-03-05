İzmir'de askeri helikopter arızalandı! Bir personel yaralandı

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yaptığı belirtilen helikopterin, acil iniş yapması sırasında bir personel yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan helikopterde hasar meydana geldiği belirtildi.

Olayda hafif yaralanan bir personelin hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada şu sözlere yer verildi: