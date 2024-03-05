İzmir'de askeri helikopter arızalandı! Bir personel yaralandı

İzmir'de Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan bir helikopter, teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptı. Acil iniş sırasında bir personel yaralandı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

İzmir'de askeri helikopter arızalandı! Bir personel yaralandı
Editör: Uğur Çam
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İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yaptığı belirtilen helikopterin, acil iniş yapması sırasında bir personel yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan helikopterde hasar meydana geldiği belirtildi.

Olayda hafif yaralanan bir personelin hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı, eğitim amaçlı faaliyet gösteren askerî helikopter, Urla ilçesi Bademler Mahallesi sınırlarında acil olarak sert iniş yapmış, helikopterdeki 3 mürettebattan 1 personel yaralanmış, 2 personel olaydan herhangi bir yara almadan kurtulmuşlardır. Tüm personelin olay yerinden sorunsuz olarak nakilleri sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# izmir # İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü
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