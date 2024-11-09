Bakan açıkladı: 'Yaz saati uygulaması enerji tasarrufu sağladı!'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kalıcı yaz saati uygulamasının 2016 Ekim'inden Mart 2024'e kadar Türkiye'ye yaklaşık 20 milyar lira tasarruf sağladığını açıkladı. Uygulamanın ciddi oranda enerji tasarrufu yarattığını belirtti.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Bakan açıkladı: 'Yaz saati uygulaması enerji tasarrufu sağladı!'
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kalıcı yaz saati uygulamasının 2016 Ekim'inden Mart 2024'e kadar Türkiye'ye yaklaşık 20 milyar lira tasarruf sağladığını açıkladı. Uygulamanın toplamda 11,252 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu yarattığını belirten Bayraktar, bu adımın enerji verimliliği ve tasarruf açısından önemli bir katkı sağladığını vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesine yanıt verdi.

SABİT SAAT UYGULAMASI

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmanın sonuçları doğrultusunda sabit saat uygulamasına geçildiğini hatırlatan Bayraktar, bu uygulamadan önce 17.00'de gerçekleşen akşam puantının ilerleyen saatlere doğru yayıldığını, böylelikle puantın teknik olarak yönetiminin daha kolay hale geldiğini belirtti.

Bayraktar, yaz saati uygulamasının başladığı Ekim 2016 ile Mart 2024 tarihleri arasında yaklaşık 20 milyar lira karşılığı olan 11,252 milyar kilovatsaat (kWh) enerji tasarrufu sağlandığını bildirdi.

Bu enerji tasarrufunun dönemsel dağılımını da paylaşan Bayraktar, 2016 Ekim ve 2017 Mart tarihleri arasında 1,308 milyar kWh, 2017 Ekim ve 2018 Mart tarihleri arasında 1,365 milyar kWh, 2018 Ekim ve 2019 Mart tarihleri arasında 1,345 milyar kWh, 2019 Ekim ve 2020 Mart tarihleri arasında 1,380 milyar kWh, 2020 Ekim ve 2021 Mart tarihleri arasında 1,439 milyar kWh, 2021 Ekim ve 2022 Mart tarihleri arasında 1,513 milyar kWh, 2022 Ekim ve 2023 Mart tarihleri arasında 1,406 milyar kWh, 2023 Ekim ve 2024 Mart tarihleri arasında 1,496 milyar kWh olmak üzere toplamda 11,252 milyar kWh enerji tasarrufu sağlandığını açıkladı.

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