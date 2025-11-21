Bakan Bolat duyurdu: E-ticaret hacmi 3 trilyon TL'yi aştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye e-Ticaret Haftası Açılış Programı'nda sektörün mevcut durumuna dair kapsamlı verileri kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Bolat, Türkiye’deki e-ticaret sektörünün son yıllardaki hızlı ve istikrarlı büyümesine dikkat çekerek, bu büyümenin ardındaki dinamikleri değerlendirdi. Bolat’ın aktardığı verilere göre, "2024 yılı itibarıyla Türkiye’de e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre, yüzde 61,7 oranında artarak 3 trilyon TL’yi aştı." ifadesiyle büyümenin ulaştığı seviye netleşti. Bakan Bolat, 2019 yılından bu yana bakıldığında ise toplam hacimde 21 kat bir büyüme görüldüğünü vurguladı.

Türkiye verilerine ilaveten, dünya genelindeki e-ticaret hacmindeki gelişmelere de değinen Bolat, Covid-19 pandemisinin süreci hızlandırdığını, küresel e-ticaret hacminin 2022'de 5 trilyon dolara ulaştığını ve 2024'te ise bu rakamın 6 trilyon dolara yükseldiğini belirtti. Türkiye’ye ilişkin detaylı rakamları paylaşan Bakan Bolat, "2024 yılı itibarıyla Türkiye’de e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 3 trilyon TL’yi aşmış, yani 90 milyar dolar seviyesine gelmiştir" dedi. Bolat, bu hacmin 2019’dan bu yana 21 kat büyüdüğünü belirterek, bu durumun e-ticaretin sadece bir satış kanalı olmaktan çıkıp, "kullanıcı eğilimlerinde kalıcı bir değişime yol açtığını ve işletmelerin dijital yetkinliklerini daha sistemli bir yapıya kavuşturduğunu" gösterdiğini ifade etti.

SEKTÖRÜN EKONOMİDEKİ PAYI VE AVRUPA İLE KIYASLAMA

Bakan Bolat, e-ticaretin genel ekonomik göstergeler içindeki ağırlığına ilişkin önemli bilgileri de açıkladı. Yıl sonu itibarıyla e-ticaretin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payının yüzde 6,5, perakende e-ticaretin GSYH içindeki payının ise yüzde 3,5 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bu oranlar, Bakan'a göre, perakende e-ticaretin ülke ekonomisinde artık "stratejik bir ağırlığa sahip olduğunu" ortaya koyuyor.

Perakende e-ticaret özelinde ise 2024 yılında hacmin bir önceki yıla göre yüzde 63,7 artışla 1 trilyon 619 milyar TL’ye ulaştığını kaydeden Bolat, Türkiye’nin Avrupa ile kıyaslamalı performansına da değindi. Buna göre, Türkiye perakende e-ticarette 2023-2024 döneminde yüzde 18 büyüyerek 45 milyar euroya ulaşırken, aynı dönemde Avrupa'nın büyümesi yüzde 7 seviyesinde kaldı. Döviz bazındaki büyüme ise daha da çarpıcı. Bolat, "2024 yılı sonu itibarıyla dolar bazında Türkiye’de e-ticaret hacmi önceki yıla göre yüzde 15 artış göstermiş ve 90 milyar dolara yaklaşmıştır" bilgisini aktardı. 2019 yılındaki 24 milyar dolarlık hacme karşılık, 2019-2024 döneminde dolar bazında yüzde 274’lük bir artış, yani 3,7 kat büyüme söz konusu oldu.

GENEL TİCARETTE YÜZDE 20’LİK ORAN

E-ticaretin genel ticaret hacmi içindeki payına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, "E-ticaretin genel ticaretteki payı 5’te 1 oranında gerçekleşiyor" ifadesini kullandı. Bu oranı detaylandıran Bolat, "E-ticaretin genel ticaret içindeki payı 2024 yılında yüzde 19,1 olarak gerçekleşmiş olup, ticaret hacminin neredeyse 5’te 1’i dijital ortamda gerçekleşmektedir" dedi.

Bakan Bolat, bölgesel konuma da vurgu yaparak, "Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’nın kesişim noktasında bulunan ülkemiz; üretim kapasitesiyle, lojistik altyapısıyla ve genç nüfusuyla bu alanda dikkat çekmektedir" ifadelerini kullandı ve bu büyümenin Türkiye’yi "dijital üretimin ve inovasyonun merkezi haline getirebileceğini" belirtti. İşlem sayılarına dair bilgiler de veren Bolat, 2024 yılında Türkiye’deki genel e-ticaret işlem sayısının 5 milyar 910 milyon adet, perakende e-ticaret işlem sayısının ise bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artışla 1 milyar 850 milyon adet olduğunu duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, güçlü bir e-ticaret ekosisteminin teminatı olarak güvenilirliği işaret etti. Bolat, "Güçlü ve sürdürülebilir bir e-ticaret ekosistemi, arkasında güvenilir bir veri tabanı, şeffaf bir takip sistemi ve düzenli analizlere dayanmalıdır" ifadelerini kullanarak, bu gereksinime yönelik hayata geçirilen Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ni (ETBİS) işaret etti. Bakan Bolat, ETBİS’i, sektör ve kamuoyu ile bilgilerin paylaşılmasını sağlayan dijital bir vitrin olarak tanımlayarak, "2019’dan bu yana her yıl düzenli olarak e-ticaret istatistiklerini, sektörel analizleri ve politikaya temel olacak verileri bu platformdan sunmaktayız" dedi. Bu verilerin geçtiğimiz yıldan itibaren "Türkiye’de E-Ticaretin Görünümü" adlı raporla da yayımlandığını ekledi. Bakan Bolat’ın aktardığına göre, vatandaşların dijital platformlara olan ilgisi artıyor ve "Her gün milyonlarca kişi bir tuşla ürün satın alıyor, hizmet talep ediyor, sipariş veriyor ve bu işlemler artık sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu’nun en uzak ilçelerinde bile ciddi sayılara ulaşabiliyor." Bu durumun, "vatandaşlarımızın dijital ortama olan güveninin ve dijital okuryazarlık seviyesinin arttığını gösterdiğini" ifade etti.

İŞLETMELERİN YAPISI VE YOĞUN SEKTÖRLER

Bakan Bolat, e-ticaret yapan işletme sayısındaki artışı da kaydetti: 2022’de yaklaşık 549 bin olan işletme sayısı, 2023’te 559 bine yükselmiş, 2024’te ise 600 binin üzerine çıkmıştır. E-ticaret yapan işletmelerin türlerine ilişkin dağılım ise erişilebilirliğe dikkat çekiyor: "İşletmelerin yüzde 78,6’sı şahıs işletmesi, yüzde 17,8’i limited şirket, yüzde 3,6’sı ise anonim şirkettir." Bakan Bolat, bu dağılımın "Esnaflarımız ve düşük sermaye ile kurulan işletmeler, e-ticaret sayesinde büyük pazarlara düşük maliyetlerle erişim sağlayabildiğini" gösterdiğini dile getirdi. E-ticarette en yoğun faaliyet gösterilen sektörler ise yeme-içme, giyim, ayakkabı ve aksesuar, elektronik, ev ve bahçe ürünleri, mobilya ve dekorasyon, medikal ile kozmetik ve kişisel bakım olarak sıralandı.

Konuşmasında ürün güvenliği konusuna ayrı bir başlık açan Bakan Bolat, son günlerde yaşanan üzücü olaylara değinerek konunun önemini vurguladı. Bolat, "Tüketicilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumanın yanı sıra adil ve sürdürülebilir bir dijital ticaret ortamı oluşturmak son derece önemli" dedi. Bakan, "Bilindiği üzere son birkaç gündür ürün güvenliği konusunda bazı üzücü olaylar yaşandı ve maalesef can kayıpları oldu" diyerek, bu durumun yalnızca polisiye ve cezai tedbirlerle değil, "sektör aktörlerinin kurallara uyması ve sektörel iç denetimlerin sağlanmasıyla da ilgili" olduğunu belirtti. Bolat, bu konudaki tutumlarının net olduğunu vurgulayarak, "Ürün güvenliğine yönelik cezai yaptırımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı ve "Biz ise bu konuda mevzuatımızı, denetimlerimizi ve yanlış uygulamalara yönelik cezai yaptırımlarımızı her zaman kanunlara uygun ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde kesin konuştu.