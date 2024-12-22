Bakan Bolat duyurdu: Suriyelilerin geri dönüşünde yeni düzenlemeler

Bakan Bolat, geri dönüş sürecinde yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla gümrük işlemlerinin diğer kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde yürütüleceğini ve gümrük idarelerinin her türlü önlemi alacağını ifade etti. Suriyeli vatandaşların yolcu beraberinde getireceği eşya ve taşıtlar için de kolaylıklar sağlandığını belirten Bolat, “Kolaylaştırılmış Çıkış Formu” uygulamasıyla işlemlerin hızlandırılacağını söyledi.

Taşıt ve Eşya Çıkışlarında Yeni Düzenlemeler

Taşıtlar: Suriyelilerin noter onaylı plakalı araçları için gerekli belgelerin gümrük idaresine sunulması ve taşıtların belgelerine uygunluğunun kontrol edilmesiyle çıkış işlemleri tamamlanacak. Yerli plakalı araçlar için de benzer kolaylıklar sağlanacak.

Eşyalar: Ev eşyalarının taşınmasında sözlü beyan formu zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca, ziynet eşyası ve döviz çıkışında değer sınırı esnetildi. Nakit çıkışlarında ise “Nakit Beyan Formu” yeterli olacak.

Geri Dönüşlere Yönelik Hassasiyet

Bolat, gümrük kapılarında altyapı, personel ve teknoloji yatırımlarıyla sürecin hızlandırıldığını belirterek, şu açıklamaları yaptı:

"Suriyelilerin geri dönüşlerini güvenli ve onurlu bir şekilde gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gümrük işlemlerinde insani ve hukuki sorumluluklarımızı gözetiyoruz. Genelgemiz, bu süreçteki zorlukları ortadan kaldırmayı hedefliyor."

Türkiye'nin İnsani Yaklaşımı

Türkiye’nin başından beri insani hassasiyetle hareket ettiğini belirten Bakan Bolat, “Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak tüm adımları atmayı sürdüreceğiz. Bu sürecin, Suriyelilerin kazanımlarını koruyarak tamamlanması için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz” dedi.